سقط برشلونة في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره اللدود إسبانيول 1-1، بعد خمسة انتصارات متتالية، السبت في ديربي خشن ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإسباني في كرة القدم، فتساوى في الصدارة بعدد النقاط مع غريمه الآخر ريال مدريد حامل اللقب.



وأهدر فريق المدرب تشافي تقدمه بفارق نقطتين عن الفريق الملكي صنعه قبل نهائيات مونديال قطر، ورغم تقدمه المبكر بهدف ماركوس ألونسو (7)، تلقى هدفا متأخرا من ركلة جزاء ترجمها خوسيلو (73).



وتساوى برشلونة وريال مدريد بالصدارة مع 38 نقطة من 15 مباراة، فيما تصدر النادي الكاتالوني بفارق الأهداف (+28، +21)، وذلك بعد الفوز المتأخر لريال مدريد الجمعة على أرض بلد الوليد بهدفين متأخرين لمهاجمه الفرنسي العائد من اصابة كريم بنزيمة.

وانهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، بعدما طرد الحكم الشهير ماتيو لاهوس مدافع برشلونة جوردي ألبا (78) والبرازيلي فينيسيوس سوزا من الضيوف (81)، في مباراة كادت تخرج عن سيطرته على ملعب كامب نو.



وعلق تشافي على التعادل قائلا: «لقد أخطأنا، يمكننا التحدث عن الحكم، الكثير من الأشياء، لكن في النهاية، التعادل بسبب أخطائنا»، مضيفا: كانت لدينا نصف ساعة ممتازة، لكن عندما تضيع الكثير من الفرص، هذه هي المباريات التي عليك قتل نتيجتها مبكرا.



واشار تشافي إلى أن الحكم ماتيو هو الذي يسيطر على مبارياته، مبينا، لكن أمام إسبانيول أفلتت المباراة منه، في رأيي، فقد السيطرة تماما.



إلى ذلك، استعاد ريال سوسييداد المركز الثالث من أتلتيكو مدريد عندما تغلب على ضيفه أوساسونا 2-0، في المقابل، مني أوساسونا بالخسارة الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة وتراجع الى المركز التاسع.



وفي مباراة ثالثة، قلب فياريال الطاولة على ضيفه فالنسيا عندما حول تخلفه بهدف إلى فوز 2-1. وهو الفوز الثاني تواليا لفياريال والسابع هذا الموسم فارتقى الى المركز السابع برصيد 24 نقطة قبل استضافته لريال مدريد السبت المقبل في المرحلة السادسة عشرة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 19 نقطة في المركز العاشر.



فرنسا

يبحث مرسيليا ثالث ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفارق أربع نقاط عن لنس، عن متابعة تألقه وتحقيق فوزه الرابع تواليا، عندما يحل ضيفا على مونبلييه الثاني عشر، في ختام منافسات المرحلة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



كما يأمل رين الرابع بفارق نقطتين عن مرسيليا، باستعادة توازنه بعد خسارة وتعادل في آخر ثلاث مباريات، عندما يستقبل نظيره نيس التاسع، كما يلتقي ستراسبورغ مع تروا، ويحل ستاد ريمس ضيفا على ليل في رابع المواجهات.