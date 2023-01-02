

ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالم بيليه، سيدفن في مقبرة عمودية مكونة من 14 طابقا في مدينة سانتوس الساحلية، في البرازيل، والمكونة من 14 ألف قبو وشلال ومتحف للسيارات.



وأشارت وسائل الإعلام أن بيليه الذي رحل عن عالمنا عن عمر 82 عاما، سوف يتم نقله إلى ملعب فيلا بيلميرو في سانتوس لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك سيتم اصطحابه في الشوارع للتوقف خارج منزل والدته، وسيتم وضعه أخيرا في نصب نيكروبوليس.



وبحسب وسائل الإعلام فإن المقبرة المكونة من 14 طابقا في وسط سانتوس، سوف يدفن فيها بيليه غدا بعد ثلاثة أيام من الحداد الرسمي، وسينقل بطل كأس العالم لثلاث مرات، من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو اليوم إلى ملعب فيلا بيلميرو حيث سيتمكن الجمهور من التعبير عن آرائهم النهائية.



وسيبقى جسده في الدائرة المركزية لمدة 24 ساعة قبل أن يتم نقله في شوارع مدينته للتوقف لفترة وجيزة خارج منزل والدته سيليست البالغة من العمر 100 عام، والتي لا تزال مقيدة بالسرير، ولا تعلم بوفاته بحسب ما ذكرت ابنته، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.



سيتم نقله بعد ذلك إلى نصب نيكروبوليس المسكوني، والذي أطلق عليه فيلم A Tomb With A View في عام 2014 عن المقبرة، ويزعم أنه الأطول في العالم.



يشار إلى أن المقبرة تم بنائها عام 1983 وتضم أكثر من 14000 قبو، وتحتوي على حديقة استوائية ومطعم، ومتحف للسيارات الكلاسيكية.



يذكر أن بيليه الذي فاز بكأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970، تأجلت جنازته للسماح بانتقال السلطة من الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جاير بولسونارو وتنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يقام صباح اليوم.