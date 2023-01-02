أعلن نادي بورتو أليغري البرازيلي السبت عن تعاقده مع مهاجم منتخب الأوروغواي لكرة القدم لويس سواريز لمدة عامين.



وكان المهاجم المخضرم (35 عاما) عاد إلى نادي طفولته ناسيونال الصيف الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروغوياني بتسجيله ثمانية أهداف في 14 مباراة.



وشارك سواريز في مونديال قطر دون أن يسجل هدفا حيث خرج منتخب بلاده من دور المجموعات.



وكتب النادي البرازيلي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «إنه في غريميو! أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الأوروغواي، لويس سواريز جاء لمواصلة رحلته المظفرة، هذه المرة مرتديا قميصنا»، مضيفا الهداف، متعدد الألقاب، المحارب مرحبا، لويسيتو.



وأكد غريميو أن سواريز وقع عقدا حتى ديسمبر 2024.



وكان سواريز ترك ناسيونال لأول مرة في عام 2006 حيث لعب لموسم واحد مع غرونينغن الهولندي قبل أن يقضي أربع سنوات في أياكس أمستردام.



انضم إلى ليفربول الإنجليزي في 2011 وقضى معه ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى إسبانيا حيث لعب لبرشلونة من 2014 إلى 2020 ثم أتليتكو مدريد حتى نهاية الموسم الماضي.



فاز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا عام 2015، والدوري الإسباني أربع مرات، وتوج مرة أخرى ببطولة إسبانيا مع أتلتيكو في عام 2021.