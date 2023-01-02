استنكر مهاجم ريال مدريد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور مرة أخرى الأحداث العنصرية في الملاعب الإسبانية وتقاعس رابطة الدوري «الليغا» في كرة القدم عن «فعل شيء لمحاربتها».

وأعرب فينيسيوس السبت في حسابه على «إنستغرام» عن أسفه قائلا:«يستمر العنصريون في الذهاب إلى الملاعب ورؤية أفضل ناد في العالم يلعب عن قرب، وتستمر «الليغا» في عدم فعل أي شيء سأرفع رأسي عاليا وأحتفل بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد».

وأظهرت مقاطع فيديو مختلفة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعتها وسائل الإعلام الإسبانية، جمهور ملعب خوسيه-سوريا التابع لنادي بلد الوليد وهو يوجه إهانات عنصرية الى الدولي البرازيلي خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 2-0 في المرحلة الخامسة عشرة.



وأوضح متحدث باسم رابطة الدوري لوكالة فرانس برس «فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت الجمعة، تواصل «الليغا» التحقيق واكتشاف في مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية إهانات عنصرية من قبل قلة من الناس وليس مجموعات، والتي ستكون موضوع شكاوى، كما في الحالات السابقة».