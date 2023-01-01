محمد القطان: الباب مفتوح ابتداءً من الغد إلى الأحد الموافق 12 من فبراير المقبل





قال أمين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد القطان انه تقرر بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأعضاء الجمعية العمومية، على أن يكون استقبال طلبات الترشيح وتسديد رسوم الاشتراك السنوي وتحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية وتكملة النواقص من البيانات بالجمعية وتسلم أي اقتراحات لعرضها بالجمعية العمومية القادمة.



وأضاف القطان أن باب الترشح والتسديد والتحديث مفتوح ابتداء من يوم غد الإثنين 2/1/2023 إلى يوم الاحد 12/2/2023 عن طريق التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] او الواتساب 50805827.