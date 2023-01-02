

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن «نوء الشولة» سيبدأ اليوم الاثنين وهو أول نوء من أنواء منازل القمر ويبدأ مع بداية السنة الميلادية، كما انه ثالث الأنواء في فترة المربعانية الباردة وهو أيضا النوء الـ 11 من منازل القمر الـ 28 والتي تبدأ مع حساب السهيل الذي يبدأ يوم 24 أغسطس وهو يوم دلوق نجم السهيل في منطقة شبه الجزيرة العربية، لافتا الى ان «نوء الشولة» نجم في السماء يظهر في جهة الجنوب الغربي فوق الأفق بنحو 18 درجة قبل شروق الشمس في اليوم الثاني من شهر يناير ومدته 13 يوما كأي نوء آخر.



وأضاف المرزوق: «نوء الشولة» أو الشولة عبارة عن ثلاثة من النجوم المتقاربة واللامعة البراقة في السماء وهي ثاني ألمع نجم في كوكبة العقرب وتبتعد عن الكرة الارضية نحو 709 سنوات ضوئية، وسمي هذا النوء بالشولة في الفترات الفلكية القديمة قبل الإسلام بمئات السنين حيث شبه الفلكيون العرب القدماء هذه النجوم بعقرب رافعة ذيلها وبه الشوكة التي هي في آخر الذيل وكلمة «شال» في اللغة العربية تعني رفع أو ارتفع.



وبين ان العرب قديما كانوا يتشاءمون من نجم الشولة ويقولون إنه نجم يجلب معه الأمراض والكوارث إلى الأرض وكل كارثة أو وباء أو مرض ينزل إلى الأرض يتزامن مع ظهور نجم الشولة ويدللون بذلك على انه في نهاية 2019 وتحديدا يوم 26 ديسمبر حدث كسوف حلقي للشمس وصاحبه بعد أسبوع واحد بداية نوء الشولة يوم 2 يناير 2020 والذي تبعه انتشار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، مشيرا الى ان كسوف الشمس يحدث في اخر يوم من شهور السنة الهجرية حيث صادف 26 ديسمبر 2019 يوم الخميس 29 ربيع الآخر لسنة 1441 هجرية، لافتا الى ان الأوبئة والكوارث التي تحل على الأرض تنتهي مع ظهور نجم الثريا الذي يتزامن مع دخول فترة البوارح في شمال الخليج العربي وجنوب العراق.



وتابع: نشير إلى أنه مع نهاية «نوء الشولة» يوم 14 يناير سيدخل بعده مباشرة «نوء النعايم» وهو مؤشر على بداية «برد البطين» وتكون بدايته يوم 15 يناير، والذي تقول عنه عرب شبه الجزيرة العربية «في النعايم يوقظ البرد العجوز النايم» الذي يبدأ في 14 يناير وفي آخر أربعة أيام من نوء النعايم يدخل «برد الأزيرق» أو كما يسمى في الكويت والخليج أيام «تشار وتشار» وهي فترة شديدة البرودة ومدتها 8 أيام.



وزاد: كلمة «تشار» سبق ان قلنا انها كلمة فارسية وهندية أيضا وتعني الرقم 4 و«تشار وتشار» تعني 4 و4 أي أربعة أيام في آخر نوء النعايم وأول أربعة أيام من نوء البلدة، كما يشار إلى هذه الفترة وفق الحساب النيروز أو الحساب البحري، كما كان يسميه اهل الكويت في الماضي في آخر أربعة أيام من در السبعين الثانية وأول أربعة أيام من در الثمانين الثانية، ويمكن تحديد الفترة الزمنية لبرد الأزيرق او «تشار وتشار» سنويا من 24 حتى 31 يناير من كل عام.



وبالنسبة لحالة الطقس في الوقت الراهن، قال: عندما نتحدث عن حالة الطقس فإنه تهب حاليا على منطقة شمال الخليج العربي ومنطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية رياح شمالية غربية معتدلة السرعة سرعتها بين(15و25) كم/س وأدت إلى انخفاض في درجات الحرارة في النهار بين (16و18) درجة مئوية وفي الليل (9-11) درجة مئوية واستمر هذا الجو البارد نسبيا طيلة أمس ويستمر اليوم الاثنين 2 يناير مع دخول ((نوء الشولة)) البارد.



وسيستمر هذا الطقس البارد حتى مساء غد الثلاثاء 3 يناير حيث من المتوقع ان تتحول الرياح في الليل الى جنوبية شرقية (كوس مطلعي) تؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كما تسبب حالة من عدم الاستقرار في الجو حيث تبدأ نتيجة تحول الرياح إلى (كوس مطلعي) لتكون جبهة هوائية تتسبب في تكون سحب ركامية تجعل من الجو بين غائم جزئيا وغائم كليا الأمر الذي سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار بالجو في مساء غد الثلاثاء.



ولكن في ظهر بعد غد الأربعاء القادم الموافق 4 يناير2023 من المحتمل ان يكون الجو غائما كليا بسحب ركامية تؤدي إلى احتمال سقوط أمطار رعدية تكون بين الخفيفة والمعتدلة ومتقطعة وفي أوقات متفرقة وأن تكون كميتها بين (1 و3.5) ملم مع احتمال أن تزيد قليلا عن ذلك مصحوبة بعواصف رعدية في هذا اليوم. وهناك احتمالية كبيرة في ان تستمر هذه الامطار الرعدية حتى صباح يوم الخميس 5 يناير.