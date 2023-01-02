القاهرة - ناهد إمام



أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية د. محمد عوض تاج الدين، أن الوضع في مصر تحت السيطرة وحالات الإصابة بفيروس كورونا قليلة للغاية.



وقال تاج الدين - في تصريحات تلفزيونية - إن إصابات فيروس كورونا في مصر قليلة جدا والأعراض بسيطة والحالات التي تحتاج لمستشفيات تكاد تكون نادرة، كما أنه لا توجد وفيات، مطالبا بضرورة تلقي لقاح كورونا أو الجرعة التنشيطية الخاصة باللقاح، لأن الوباء العالمي مازال يتواجد.



وعن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، أضاف أنها مبادرة رائعة هدفها التخفيف من ألم المريض، موضحا أنه تم إنجاز العديد من الجراحات الحرجة والعاجلة كجراحات المخ والأعصاب والقلب والأورام والعظام والعيون والأوعية الدموية وزرع الأعضاء، فضلا عن معالجة عدة حالات طبيا عن طريق الأدوية.



وأشار إلى أن حالات المرضى تصنف حسب الأولوية، مؤكدا أنه تم عمل 60 عملية زراعة كبد و35 زراعة كلى في مصر حتى الآن وجميعها بهدف التخفيف من ألم المريض وإزالة أي تداعيات ممكنة من تأخر هذه الجراحات.



وأضاف أن الأماكن التي تختار لإجراء هذه الجراحات معتمدة وتوجد بها كوادر بشرية مدربة، موضحا أنه تمت الاستفادة من كل الأماكن المجهزة لهذه الجراحات سواء مستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المريض لا يتحمل أي أعباء مالية.