توظيف التخصصات المجمدة.. خطة 2023

ترشيح دفعة جديدة للتوظيف الشهر الجاري

"الأنباء" تنشر خطة ديوان الخدمة المدنية لتوفير وظائف للخريجين وحاملي المؤهلات الأخرى خلال 2023

"المالية" تنتظر موافقة "المراقبين الماليين" لصرف "أمامية" العسكريين



أفضل نموذج للدوام المرن صباحاً .. ساعتان فترة زمنية بين فريقين .. و"المسائي" موجود الآن في الحكومة مول



مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن هناك عدة ملفات أمام مجلس الوزراء هذا الأسبوع يحسم بعضها بقرارات وأخرى بمشاريع قوانين، وستحيلها الحكومة إلى المجلس تأكيدا على رغبتها الصادقة في استمرار ديمومة التعاون تحقيقا لمصلحة الكويت والمواطنين الكرام.



وكشفت عن أن هذه الملفات تتضمن زيادة رواتب المتقاعدين، وزيادة رواتب الموظفين الذين لم يحصلوا على أي كوادر ومساواتهم مع أقرانهم الذين أقرت لهم زيادات مالية أو كوادر خاصة.



وذكرت أن تطبيق سلم الرواتب الجديد يخضع لضوابط، أهمها انه سيطبق على التعيينات الجديدة في الجهات التي توجد بها مبالغة في المزايا المالية، ولن يطبق على المعينين الحاليين في هذه الجهات، ويشمل التعيينات الجديدة في الجهات التي يعاني فيها الموظفون من انخفاض المزايا المالية لعدم الحصول على أي مزايا أو كوادر خاصة، إلى جانب شموله للموظفين القدامى الحاليين في هذه الجهات.



وتطرقت المصادر إلى الملفات الأخرى التي دخلت دائرة الحسم وهي الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص بالتزامن مع قبيلة شمر.



واستطردت: لدينا أيضا ملف القياديين والذي يتم بتأن رغبة في توفير كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ رؤية الحكومة في تصحيح المسار والمرتبط بملف تحقيق رفاهية المواطنين والذي يتلخص في تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.



وأضافت: من ضمن الملفات ملف المساعدات العامة والفئات التي تعتزم الحكومة تحسين مبالغ المساعدات لها خصوصا الأرامل والمطلقات وربات البيوت، إلى جانب مشروع قانون تكويت بقية الوظائف الحكومية، واللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية، واستكمال تشريعات معالجة الأزمة الإسكانية، فضلا عن استمرار النظر في ملف تسريع عجلة إنجاز المشروعات التنموية الكبرى، وحسم خيارات الدوام المرن.



الحكومة وفّرت الميزانيات.. وتنسيق لدمج وظائف مشابهة لسدّ احتياجات الأماكن الشاغرة



توظيف التخصصات المجمدة.. خطة 2023



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة تعتزم تفكيك ملف تأخر تعيين بعض التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، والتي يطلق عليها مجازا التخصصات المجمدة، والتي بدأت المخرجات تنخفض منها تدريجيا بعد أن لمس الجميع عدم توافر احتياجات لها.



وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية يعكف بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية على ايجاد وظائف لأصحاب هذه التخصصات تسد احتياجات هذه الجهات، وفي الوقت نفسه توفر وظيفة مناسبة يستطيع الخريج الجديد تأدية متطلباتها.



وكشفت عن أن الحكومة وفرت الميزانيات المطلوبة لتعيين أصحاب هذه التخصصات التي يجب أن تتكيف من خلال التدريب والتأهيل ونقل الخبرات مع ظروف ومتطلبات الوظيفة الجديدة.

ترشيح دفعة جديدة للتوظيف الشهر الجاري

علمت " الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية يعكف على التنسيق مع الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية لتلقي احتياجات هذه الجهات تمهيدا لإبلاغ دفعة جديدة من المسجلين في المرحلة ال 81 للتوظيف بالجهات المرشحين عليها للعمل.

"الأنباء" تنشر خطة ديوان الخدمة المدنية لتوفير وظائف للخريجين وحاملي المؤهلات الأخرى خلال 2023

تنشر " الأنباء" خطة ديوان الخدمة المدنية لتسجيل الراغبين في الحصول على وظيفة في الحكومة ، وتتضمن الخطة فتح باب التسجيل لتوظيف الباحثين عن عمل خلال سنة 2023.

تبدأ الخطة للفترة 82 اعتبارا من الجمعة 3 فبراير حتى 17 منه ، والفترة 83 من 2 يونيو حتى 16 منه ، والفترة 84 ستكون من 1 سبتمبر إلى 15 منه ، أما الفترة 85 فتمتد من 1 ديسمبر حتى 15 من الشهر ذاته.

"المالية" تنتظر موافقة "المراقبين الماليين" لصرف "أمامية" العسكريين







علمت "الأنباء" أن وزارة المالية مازالت تنتظر موافقة المراقبين الماليين على صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

وتوقعت المصادر أن يتم إنجاز اجراءات المراجعة والتدقيق ومن ثم إبلاغ وزارة المالية بالموافقة خلال وقت قياسي.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته "الأنباء" في 12 ديسمبر الماضي من أن تبكير صرف أمامية العسكريين في يناير يحتاج إلى إنجاز تدقيق 1000 اسم يوميا من إجمالي 35605 عسكريين مستحقين في وزارة الدفاع فقط.

أفضل نموذج للدوام المرن صباحاً .. ساعتان فترة زمنية بين فريقين .. و"المسائي" موجود الآن في الحكومة مول

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن أفضل نموذج للدوام المرن السماح بساعتين فترة زمنية بين الموظفين.

وقالت: إن هذا النموذج يقسم الموظفين إلى فريقين، على أن تكون بداية الدوام للفريق الأول عند السابعة والنصف صباحا، مع فترة السماح المنصوص عليها قانونيا، على أن يبدأ دوام الفريق الثاني عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتستكمل ساعات الدوام القانونية بتحديد توقيت الانصراف.

ورداً على سؤال حول تقسيم الدوام إلى دوامين (صباحي ومسائي) أجابت المصادر: الدوام المسائي موجود الآن في الحكومة مول.

ورأت أن ترك قرار تحديد ساعات الدوام لكل جهة ووزارة الأفضل من تعميم قرار يطبق على الجميع، بشرط أن يبقي على دور ديوان الخدمة المدنية في مراجعة الالتزام بدوام الموظفين حسب خيار الجهة.