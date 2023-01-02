أحمد مغربي - علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتوقيع عقد مباشر بقيمة مليار دولار مع إحدى كبريات شركات التكنولوجيا عالميا، للمساعدة في تنفيذ خطط التحول الرقمي والتكنولوجي في الجهات الحكومية. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن الحكومة أوكلت المهمة إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي يعمل بدوره على وضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من التعاقد الذي تصل مدته إلى نحو 7 سنوات ونصف السنة.



وتشير المعلومات إلى أن التعاقد سيشكل نقلة نوعية في الكويت وأجهزتها الحكومية المختلفة، إذ سيتم عبر اتفاقية إطارية للتحالف مع كيان عالمي ذي ثقل، سيقدم خدماته بما يدعم تحقيق طفرة في التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية وأغراض أخرى متعددة. ويعمل جهاز تكنولوجيا المعلومات حاليا مع الجهات الرقابية في الكويت من أجل إنجاز هذا التعاقد، ومن المتوقع الإعلان المشترك عن تلك الاتفاقية في وقت قريب. وكانت الجهات الرقابية قد أحالت طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن إجراءات التعاقد إلى إدارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها وبيان مدى خضوع طلب التعاقد لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.