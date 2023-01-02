القاهرة هناء السيد



حصلت المحامية لدى محكمة التمييز والدستورية العليا ليلي الراشد على درجة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وكان موضوع الرسالة اشكالات وضوابط أوامر تغيير عقود الفيديك دراسة مقارنة بين مصر والكويت.



واهدت الراشد تفوقها للكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأكدت الراشد في تصريحات لـ «الأنباء» ان الكويت تقدم كافة التسهيلات والدعم والمساندة لابنائها في كافة المجالات وخاصة الدراسية، وذكرت ان هناك إعدادا كبيرة من أبناء الكويت يحصلون على الدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراه من الجامعات العالمية والإقليمية ما يعود بالنفع على المجتمع ويسهم في بنائه خاصة ان التعليم يعد الركيزة الأساسية للنهوض بالدول.



هذا، وتكونت لجنة المناقشة من د.ربيع أنور فتح الباب أستاذ قانون ووكيل كلية الحقوق لشؤون الطلبة الاسبق، مشرفا، ود.ابراهيم الحمود جامعة الكويت عضوا، ود.محمد انس جعفر رئيس جامعة بني سويف، ومحافظ بني سويف سابقا، رئيسا، وا.د.هبة بدر، استاذ ورئيس قسم المرافعات بجامعة عين شمس، عضوا، وقد اشادت لجنة المناقشة بموضوع الرسالة الذي يعد جديدا، كما أعلنت عن نشر الرسالة في الجامعات والمكتبات.



وتضمنت الرسالة تعريف العقد الاداري والشروط المطلوبة لإبرام العقد وكذلك تعريف عقود الفيديك ونشأتها، وتضمنت الرسالة اوامر التغيير التي تطرأ على عقود الاشغال العامة بعد إبرامه وكيفية توازن اقتصاديات العقد في ظل أوامر التغيير وتطرقت الدراسة الى من يملك حق إصدار هذه الأوامر والآثار المترتبة عليها.



وخلصت الى أن الادارة في كل الأحوال لها سلطة واسعة وغير محدودة في تغيير بنود العقد بعد ابرامه.