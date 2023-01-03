4.27 مليارات دينار تحويلات العاملين في الكويت إلى الخارج بنمو 3.6% خلال أول 9 أشهر من 2022



أحمد مغربي



شهد إنفاق الكويتيين على السفر قفزة قياسية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، إذ بلغ 3.14 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث، وذلك بنمو 97.5% مقارنة بالفترة المقارنة من 2021 والتي بلغ خلالها انفاق المواطنين على السفر نحو 1.59 مليار دينار.



وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات، التي أصدرها بنك الكويت المركزي، فإن القفزة الكبيرة في انفاق الكويتيين على السفر خلال فترة التسعة أشهر من العام الماضي تعتبر الأعلى منذ تفشي جائحة كورونا وفرض العديد من القيود على سفر المواطنين إلى العديد من بلدان العالم التي يفضلها الكويتيون.



وتفصيليا بلغ انفاق المواطنين على السفر خلال الريع الاول من 2022 نحو 1.13 مليار دينار، وفي الربع الثاني من العام 835 مليون دينار، اما الربع الثالث فقد شهد زيادة مطردة لتزامنه مع أشهر الصيف والتي يلجأ خلالها المواطنين الى السفر، إذ بلغ انفاقهم نحو 1.17 مليار دينار. وللعلم فإن إنفاق الكويتيين على السياحة خلال 2021 قد بلغ 2.3 مليار دينار.



يذكر أن الإنفاق على السفر وفقا لإحصائية «المركزي» لا يقتصر على رحلات السياحة والعمل الخاصة بالمواطنين وغيرهم، بل يشمل العلاج في الخارج والبعثات الدراسية وسفرات المهمات الرسمية وغيرها.



تحويلات الوافدين



وفيما يتعلق بتحويلات الوافدين في الكويت، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان تحويلات العاملين خلال فترة الأشهر التسعة من 2022 قد بلغت 4.27 مليار دينار، إذ بلغت في الربع الاول من 1.49 مليار دينار، وفي الربع الثاني بلغت 1.51 مليار دينار، وفي الربع الثالث بلغت 1.28 مليار دينار.



وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 3.6% خلال فترة الأشهر التسعة الاولى من 2022 مقارنة بتحويلات بلغت 4.12 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من العام 2021.



ويعتبر ميزان المدفوعات انعكاسا لأداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المالية، وذلك من حيث تداخل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي، كما يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية عموما والعلاقات الاقتصادية الخارجية خصوصا في ضوء هيكلها الإنتاجي وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.



الحساب الجاري



وتظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضا خلال الربع الثالث 5.26 مليارات دينار، وفائض بلغ 5.7 مليارات دينار في الربع الثاني من العام، مقارنة بفائض بلغ 3.974 مليارات في الربع الأول من العام الحالي.



وسجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي فائضا بلغت قيمته نحو 498.3 مليون دينار، مرتفعا بنحو 282.8 مليونا وبما نسبته 131.23% مقارنة بفائض بلغ 215.5 مليون دينار في الربع الأول، وخلال الربع الثالث سجل 330 مليون دينار في خانة المدين.



222.1 مليون دينارإنفاق السياح بالكويت



بلغ إنفاق السياح الأجانب في الكويت الزائرين غير المقيمين في البلاد خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022 نحو 222.1 مليون دينار، وقد بلغ إنفاق السياح بالبلاد خلال الربع الاول من العام 59 مليون دينار، وخلال الربع الثاني 81.3 مليون دينار، وخلال الربع الثالث 81.9 مليون دينار.



22.5 مليار دينار صادرات نفطية



أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان صادرات الكويت النفطية بلغت 22.5 مليار دينار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، إذ بلغت 6.8 مليارات دينار في الربع الأول وما قيمته 8.13 مليارات دينار في الريع الثاني من العام و7.56 مليارات دينار في الربع الثالث.



6.44 مليارات دينار واردات سلعية



أظهرت البيانات ان الكويت استوردت سلعا بقيمة 6.44 مليارات دينار، إذ بلغ اجمالي السلع المستوردة خلال الربع الاول من العام 2.14 مليار دينار، وخلال الربع الثاني 2.2 مليار دينار وخلال الربع الثالث نحو ملياري دينار.