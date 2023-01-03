

أدت تداعيات إغلاق العديد من بورصات العملات المشفرة الكبيرة في عام 2022 إلى جعل المخاوف بشأن السيولة والملاءة المالية موضوعا كبيرا للنقاش في جميع أنحاء السوق، ففي بداية العام الماضي، قدرت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة بـ 2.2 تريليون دولار، لكن بحلول نهاية العام، انخفض هذا المبلغ إلى أقل من 800 مليار دولار، أي بخسارة 1.4 تريليون دولار خلال عام واحد، وفيما يلي قائمة أداء أكبر 10 عملات مشفرة خلال العام الماضي:



1- «بيتكوين».. القيمة السوقية 323 مليار دولار



حتى لو كان أداؤها أفضل من بعض أقرانها الأقل قيمة، فإن العملة المشفرة الأكثر قيمة والأكبر في العالم، لم تكن قادرة على تجنب انهيار السوق في عام 2022، ومع ازدياد شعبية بيتكوين، ازدادت قيمتها أيضا، ففي مايو 2016، كلفت عملة بيتكوين الواحدة حوالي 500 دولار.



ويقارن هذا مع سعر 16580 دولارا تقريبا حاليا، وهذا يمثل زيادة تقارب 3.250%، وانخفضت عملة بيتكوين بنسبة 76% عن ذروتها البالغة 68.787 دولارا في نوفمبر 2021. وفقا لـ CoinMarketCap.



2- «إيثر».. القيمة السوقية 148 مليار دولار



بعد أن تفوقت على عملة بيتكوين بزيادة بلغت أكثر من 350% في عام 2021، احتلت إيثر، المرتبة العاشرة بين العملات المشفرة في عام 2022، حيث خسرت ما يقل قليلا عن 70% من قيمتها.



ومن بين المستثمرين وهواة العملات المشفرة، تبرز إيثر باعتبارها أكثر العملات الرقمية شهرة لأنها أكثر من مجرد عملة رقمية أخرى، وعلى الرغم من صعوبة النصف الأول من العام، اعتقد الخبراء أنه بحلول عام 2023 سيعود السعر إلى ما يزيد على 3000 دولار.



3- «تيثر».. القيمة السوقية 66 مليار دولار

تيثر أو كما تعـــــــرف بـ (USDT) هي عملة مستقرة، مما يعني أنها مدعومة بعملات ورقية مثل الدولار الأميركي واليورو وتحافظ نظريا على قيمة مساوية لإحدى هاتين الفئتين، وتتداول تيثر بأقل من 1 دولار أميركي، لكنها ما زالت تحافظ على مركزها كأكثر العملات طلبا، والذي تجاوز 66 تريليون دولار خلال الأسبوع الماضي.



من الناحية النظرية، يجب أن تكون قيمة تيثر أكثر استقرارا من العملات المشفرة الأخرى، ويقدرها المستثمرون الذين يتوقعون التقلب الشديد في العملات الرقمية الأخرى.



4- «USD Coin».. القيمة السوقية 44.6 مليار دولار



كانت عملة «USD Coin»، مماثلة تقريبا لعملة تيثر في الأداء، وهي عملة مستقرة أخرى مرتبطة أيضا بالدولار الأميركي، وتبلغ قيمتها السوقية 44.6 مليار دولار.



5- «Binance USD».. القيمة السوقية 16.6 مليار دولار



كما هو الحال في العملات المستقرة، حلت «Binance USD»، في المرتبة السادسة من حيث القيمة السوقية، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها الشركة المطورة لها، كونها أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، وتبلغ القيمة السوقية للعملة المستقرة «بينانس» 16.6 مليار دولار.



6- «بينانس».. القيمة السوقية 38.8 مليار دولار



في ظل الانهيارات المتتالية لبورصات التشفيرة وشركات إقراض العملات المشفرة، حافظت بينانس على استقرارها بصورة أو بأخرى، وأكدت على الملاءة المالية لعملائها.

ولكن لم تنج هي الأخرى من التراجع، إذ فقدت أكثر من 52% من قيمتها خلال 2022، وتتداول حاليا حول مستوى 243 دولارا.



7- «دوجكوين».. القيمة السوقية 9.8 مليارات دولار



بدءا من الربع الثاني، انضمت عملة «meme» الأصلية إلى بقية سوق العملات المشفرة في عملية بيع كبيرة، وفي عام 2022، كان أداء دوجكوين أفضل من معظم العملات الرقمية الأخرى.



8- «ريبل» «XRP»



تعد دوجكوين، هي ثالث أفضل أداء بين أكبر 10 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، مع انخفاض بنسبة يزيد قليلا على 55% العام الماضي، فيما احتلت المرتبة الثانية، عملة ريبل XRP، التي شهدت انخفاضا بنسبة 54%.



وتفوقت العملة الساخرة، والتي تم تطويرها كنوع من السخرية من عملية بيتكوين على معظم العملات الأخرى في جزء كبير منها بسبب صفقة إيلون ماسك، للاستحواذ على تويتر، حيث يعتقد المدافعون عن العملة أن هذا الاستحواذ يمكن أن يحسن سعر دوجكوين، التي يتم تداولها الآن عند 0.0697 دولار، بانخفاض 10% في الأيام السبعة الماضية.



9- «كاردانو».. القيمة السوقية 9 مليارات دولار



أظهرت عملة كاردانو نموا متواضعا مقارنة بالعملات المشفرة الرئيسية الأخرى، وفي عام 2017، كان سعرها 0.02 دولار، وفي نهاية 2022، وصل سعرها إلى 0.26 دولار، ويمثل هذا نموا بنسبة 1.188%.



10- «بوليجون».. القيمة السوقية 6.6 مليارات دولار



رغم كونها عاشر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، خاصة بعد انهيار عملة «تيرا» المستقرة وخروجها تماما من القائمة والتي أدت إلى محو أكثر من 60 مليار دولار من ثروات العملاء، فإن بوليجون فقدت ما يقرب من 70% هي الأخرى من قيمتها السوقية، وكانت واحدة من الأسوأ أداء ضمن أكثر العملات المشفرة قيمة في عام 2022.