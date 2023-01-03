شهدت استثمارات رأس المال الجريء أو رأس المال المغامر، في العالم تباطؤا كبيرا خلال 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، لكن في المنطقة العربية شهدت نموا، وإن كانت معدلات النمو أقل من العام السابق.



ويبدو أن حالة شبه الركود التام في استثمارات رأس المال الجريء في «سيليكون فالي» لم تلق بظلالها بعد على شهية المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط التي مازالت تشهد بعض الجرأة إن صح التعبير ولكن بحذر.

وبحسب أحدث تقرير لمنصة «الموجز الرقمي»، التي اطلعت عليه «العربية.نت»، فقد شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمارات بلغت 3.43 مليارات دولار خلال عام 2022 عبر 630 صفقة مقارنة بـ 3.15 مليارات دولار في 2021 عبر 669 صفقة.



وجاء نحو 47% من هذه الاستثمارات في الإمارات تليها السعودية، حيث حصلت الشركات الناشئة هناك على 26% من التمويل ومصر حصلت على 15% من التمويل.

وكانت أكبر الجولات التمويلية في الإمارات من نصيب Yellow door energy للطاقة المتجددة بـ 400 مليون دولار، فيما كانت أكبر الجولات التمويلية في السعودية كانت لصالح Foodics، حيث حصلت على جولة تمويلية بنحو 170 مليون دولار. وفي مصر، كانت أكبر الجولات التمويلية لـ Paymob، حيث جمعت نحو 50 مليون دولار.

وفي الجزائر، بدأت الشركات الناشئة لفت أنظار المستثمرين وجذبت أكثر من 4% من الاستثمارات بقيادة «يسر» وهو super App يوفر خدمات النقل التشاركي والتوصيل والدفع، حيث حصلت الشركة على تمويل بـ 150 مليون دولار.

وقد بدأت أيضا الشركات الناشئة في المنطقة في الحصول على قروض بنكية على الرغم من عنصر المخاطرة العالي في مثل هذه الشركات، وبدأت تظهر بنوك مخصصة لمثل هذه القروض، وجمعت الشركات الناشئة في المنطقة قروضا بنكية بأكثر من 400 مليون دولار خلال 2022.



جدير بالذكر، ان الاستثمار الجريء أو رأس المال المغامر، هو احد أشكال الاستثمار عالي المخاطر في الشركات الصغيرة والناشئة والتي ترى الجهة صاحبة المال أنها تمتلك عوامل نمو مرتفعة مستقبلا، ما يحقق عوائد استثمارية عالية تتناسب مع حجم المخاطر.