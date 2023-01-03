

أعلن أمين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد القطان أنه وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأعضاء الجمعية العمومية على أن يكون استقبال طلبات الترشيح وتسديد رسوم الاشتراك السنوي وتحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية وتكملة النواقص من البيانات بالجمعية وتسلم أي اقتراحات لعرضها بالجمعية العمومية القادمة.



وأضاف القطان أن باب الترشح والتسديد والتحديث مفتوح حتى يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023، عن طريق التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] او تطبيق «واتساب» على الرقم 50805827.