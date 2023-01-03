الرويح: تصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» من يوروموني.. تتويج للجهود المجتمعية المتميزة خلال العام الماضي



نجح بيت التمويل الكويتي (بيتك)، باختتام عام 2022 بتحقيق مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة وأثر إيجابي حقيقي على المجتمع، ما توج تفوقه بحصد العديد من التقديرات المحلية والعالمية المرموقة، وأبرزها تصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية، وجائزة «المسؤولية الاجتماعية للشركات» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس» المرموقة.



وقال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف الرويح إن مبادرات «بيتك» التي شملت مكونات المجتمع بكل شرائحه في 2022، أبرزت ريادته في خدمة المجتمع، مبينا ان «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، بما يعزز تنفيذ معايير الاستدامة ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية.



وأكد الرويح الاستمرار في تعزيز مكانة «بيتك» كنموذج يحتذى في الدور المجتمعي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، مبينا ان مسيرة «بيتك» المجتمعية الممتدة لأكثر من 45 عاما، جعلته مرجعا على مستوى السوق.



مبادرات مجتمعية إستراتيجية



وأشار الرويح الى ان سجل «بيتك» يتمتع بالعديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية، منها: دعم مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، ودعم مبادرة محافظة العاصمة في تجميل العاصمة، ومبادرة سداد مديونيات الغارمين المتعثرين، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، والمساهمة بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة كورونا، ودعم «بيتك» جهود وزارة الداخلية عبر تقديم سيارات تخدم رجال الداخلية والعاملين بالوزارة أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع.

ودعم جهود بناء مستشفى علاج الإدمان، وتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية.



ولفت الرويح الى ان «بيتك» وقع خلال 2022 اتفاقيات تعاون مع الهلال الأحمر لدعم تنفيذ مبادرات اجتماعية وإنسانية داخل الكويت وخارجها، ومن أبرز ذلك: تنفيذ مشاريع اغاثية لمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية في تركيا، كما جرى توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية «افاد» لدعم إنشاء مركز إقليمي للاستجابة للكوارث في انطاليا التركية.



ولفت الرويح الى ان «بيتك» وقع اتفاقيتي تبرع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، بهدف تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان.

وبين ان «بيتك» شارك مؤخرا في دعم حملة إغاثية وطبية في الأردن ضمت فريقا من الأطباء والاستشاريين الكويتيين.



مبادرات الاستدامة



وعلى صعيد الاستدامة، أبرز الرويح دور «بيتك» في تعزيز معايير الاستدامة، ومواصلة الجهود في حملة Keep it green، ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة للمجموعة والتي تشمل كافة عناصر الاستدامة بما في ذلك البيئة والمجتمع والشباب.



وأوضح الرويح ان «بيتك» وقع شراكة إستراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي، التي تتضمن أنشطة ومشروعات بيئية مختلفة في مجال التشجير والحد من الانبعاثات الكربونية، مثل منصة Carbon Offset التي تعتبر أول منصة في الكويت يتم من خلالها الحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق التشجير وإطلاق مشاريع بيئية مختلفة.

وساهم «بيتك» في زراعة نحو 2000 شجرة في محمية العبدلي بالتعاون مع فريق حلم أخضر.

كما شارك فريق «بيتك» التطوعي بالمساهمة في حملات تنظيف الشواطئ مثل تنظيف جزيرة كبر وتنظيف شاطئ عشيرج، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وإدارة خفر السواحل، وجدد «بيتك» الشراكة مع منصة سيدز المتخصصة في مجال الاستدامة والمباني الخضراء لتنظيم ورش ودورات في الاستدامة.

كما جدد الشراكة الاستراتيجية مع جمعية السدو الكويتية التي تهدف الى المحافظة على ثقافة الكويت وتقاليد النسيج، مشيرا إلى أن الجمعية تعتبر منظما استشاريا في اليونسكو وتم ادراج ملف افضل ممارسات الصون الجيدة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو.



ولفت الرويح الى دمج مبادرة «بيتك» تجاه البيئة keep it green في برامج كودد من خلال تثقيف المتدربين على مفاهيم الـGreen Coding المعنية بصياغة برامج بهدف ترشيد استخدام الطاقة، وكذلك الأمر انطبق على برامج المرح مع النسيج من خلال اعادة استخدام انسجة ومواد معاد تدويرها في الدورات التدريبية.



شهادة تقييم الاستدامة GSAS



ولفت الرويح الى ان «بيتك» يمتلك معرض KFH Auto الصديق للبيئة، والمستوفي لمعايير المباني الخضراء ومعايير الاستدامة العالمية، وهو أكبر معرض للسيارات في الشرق الاوسط، وحاصل على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي كأول بنك في الكويت، مبينا ان هذه الشهادة تمنح للمشاريع المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية الصارمة التي تحددها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GSAS.



ولفت الرويح الى ان «بيتك» يواصل جهوده في اطلاق خدمات ومنتجات وحملات ذات طابع مجتمعي، مثل حملة «البطاقة في ملعبك مع VISA» التي أتاحت للعملاء فرص الفوز بجوائز باقات لحضور كأس العالم 2022 في قطر، ومنحتهم قيمة مضافة ومميزات فريدة عند استخدام بطاقات «بيتك» في عمليات الشراء، حيث جرى دمج الجانب المصرفي باستخدام البطاقة بالجانب المجتمعي ومنح العملاء تجربة فريدة، وكذلك مبادرة «قهوتكم علينا» التي تميز عملاء «بيتك» حاملي بطاقاته، وتؤكد حرص «بيتك» على تنظيم فعاليات مختلفة تلبي تطلعاتهم، الى جانب الكثير من الحملات والمبادرات ذات البعد المجتمعي.



وأكد الرويح استمرار جهود «بيتك» في رعاية المتميزين والمبدعين من الشباب الكويتي ودعم قدراتهم للوصول بهم إلى أعلى مراتب التصنيف في الأنشطة الشبابية المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية تحت مظلة برنامج «مبادرو بيتك» الذي يستهدف تنمية الإبداع والمنافسة، منوها بالشراكة مع نخبة من الأبطال وأصحاب الانجازات الذين رفعوا علم الكويت عاليا في المحافل الدولية، منوها بالمشاركة في حفل تكريم لمبادر «بيتك» البطل الكويتي العالمي للدراجات المائية محمد بوربيع، تقديرا لدخوله موسوعة «غينيس» للمرة الثالثة على التوالي.



وذكر الرويح أن «بيتك» يتميز بأنه أول بنك على مستوى الكويت يطلق منصة «أنتم فخرنا» كمظلة لتكريم أصحاب الانجازات بمختلف المجالات، مبينا ان ذلك نجح في حشد طاقات الشباب الكويتي لتحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة وحصد الجوائز في أهم وأكبر البطولات العالمية.



وقال ان «بيتك» بادر بتنظيم لقاء خاص لمبادري «بيتك» بحضور الريس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، وذلك تقديرا لانجازاتهم العالمية.



الشباب والرياضة



وأشار الرويح الى ان «بيتك» يواصل جهود دعم الشباب والرياضة، منوها بإطلاق مبادرات نوعية مختلفة بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الشباب الكويتي المبدع مثل مسابقة «بيتك» لسباق الحواجز KFH Obstacle Challenge التي حصدت اقبالا كبيرا بمشاركة المئات من المتسابقين، كما نظم «بيتك» مسابقة التحدي الافتراضي للمشي V-FIT والمبادرات التي تمت بالتعاون مع V-Thru وLi3ib وغيرها من التطبيقات، ووقع شراكة استراتيجية مع اكاديمية وتطبيق Full Match ونظم بطولات بادل برعاية رسمية من اللجنة الأولمبية الكويتية، الى جانب رعاية العاب رياضية مختلفة ما يؤكد حرصه على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية.



دعم ريادة الأعمال



وأضاف الرويح ان دعم «بيتك» للمبادرين أصحاب المشاريع والمبادرات الشبابية يعكس دوره الرائد في دعم ريادة الاعمال وتشجيع الشباب الكويتي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية، منوها بالتعاون مع المشاريع الكويتية على مدار السنة ضمن استراتيجية «بيتك» في دعم المشاريع الشبابية الكويتية، وذلك عبر مبادرات مختلفة من بينها «قهوة الاحد» التي تساهم في دعم مبيعات المشروعات الشبابية الكويتية.



حملة لنكن على دراية



وإيمانا بأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وتحقيق أفضل استفادة من الخدمات المصرفية على تنوعها وشموليتها، قال الرويح إن «بيتك» كان من أبرز المساهمين والداعمين لحملة لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، والتي حققت النجاح المطلوب.



ولفت الى ان قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا اساسيا في رفع وعي الجمهور في المعاملات المصرفية وتجنب طرق الاحتيال المختلفة ضمن اطار حملة لنكن على دراية.



ذوو الاحتياجات الخاصة



وأكد الرويح مواصلة جهود دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها بتوقيع شراكة استراتيجية مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، هي الاولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي، يقوم بموجبها «بيتك» بمبادرات مختلفة من ضمنها تدريب مجموعة من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الادارات في «بيتك».



دعم الطلبة والخريجين



ولفت الرويح الى تميز «بيتك» في دعم الطلبة والخريجين، حيث يشارك في حفل تخرج الطلبة، والمعارض الوظيفية في عدة كليات، بالإضافة إلى رعايته مشاريع التخرج للطلبة، حيث يعد البنك أكبر داعم لمشاريع تخرج الطلبة.



وقال ان لدى «بيتك» شراكات وتعاونا مع مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية والاكاديمية في الكويت، مبينا ان ذلك يساهم في دعم الشباب الكويتي الذي يتمتع بقدرات كبير على الإبداع والنجاح.



وأوضح ان «بيتك» نظم حفلا تكريميا برعاية وزير التربية لأوائل الطلبة من خريجي الثانوية العامة في أقسام العلمي والأدبي والمعهد الديني، إضافة إلى أوائل الثانوية في مدارس التربية الخاصة، والفائزين بالجوائز المتميزة للعام الدراسي 2021،2022 وعددهم نحو 130 طالبا وطالبة.



صحة أفضل.. لحياة أفضل



قال الرويح ان «بيتك» يواصل اطلاق ودعم المبادرات والانشطة التي تهتم بتشجيع ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة ضمن حملة صحة أفضل لحياة أفضل، وذلك عبر توقيع شراكات استراتيجية مع جهات صحية مختلفة ضمن إطار حرصه على تشجيع افراد المجتمع والموظفين على الاهتمام بالصحة.

كم نظم «بيتك» حملته التوعوية السنوية الخاصة بسرطان الثدي بعنوان (كوني واعية)، وشارك بحملة صحية توعوية بمرض السكري، وكان متواجدا في مختلف المناسبات الصحية ضمن مسؤوليته الاجتماعية في هذا الاطار.



برنامج متكامل للأعياد الوطنية



قال الرويح ان «بيتك» نفد برنامجا متكاملا للأيام الوطنية ضمن إطار حملة «الكويت عزيزة للأبد»، مشيرا الى اطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتميزة، أبرزها فعالية PRO-TRUCK التي تواجد فيها «بيتك» كشريك استراتيجي والتي أقيمت على مدار الأيام الوطنية في منطقة بنيدر وسط حضور جماهيري كبير بنحو 25 ألف زائر، كما ضمت أكثر من 55 مشروعا مشاركا من مطاعم ومقاه عالمية وكويتية شبابية.



الراعي الرسمي لـ «ونتر وندرلاند» و«فان بوكس»



أعرب الرويح عن فخره بأن يكون «بيتك» السباق في دعم مشروع ونتر وندرلاند الكويت كأول جهة على مستوى القطاع الخاص في الكويت، مشيرا الى ان «بيتك» هو الراعي الرسمي والشريك الاستراتيجي لمشروع ونتر وندرلاند الكويت الذي يعتبر أحد اهم المشاريع الاستراتيجية التي جرى تنفيذها بالتعاون مع المشروعات السياحية الكويتية.

وأضاف انه من خلال رعاية هذا المشروع الرئيسية والحصرية يكون «بيتك» داعم للمبادرات التي تهم المجتمع وداعم للمشاريع الكويتية الصغيرة المشاركة في الحدث بما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» في دعم المشاريع الشبابية الكويتية.

وقال الرويح ان «بيتك» شارك كراع رسمي في مشروع فان بوكس أكبر منطقة تجمع جماهيري لكأس العالم في الكويت، بما يتيح فرصة للجماهير والعائلات بمتابعة جميع مباريات البطولة عبر شاشات ضخمة موزعة في أنحاء المكان وتتوسطها شاشة عملاقة بمساحة 66 مترا مربعا.



شراكة إستراتيجية مع أكاديمية «Coded»



أوضح الرويح ان «بيتك» يواصل شراكته الاستراتيجية مع اكاديمية Coded التي تهدف الى تعليم أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا باستخدام أحدث الأدوات والوسائل، مبينا ان هذه الشراكة تندرج ضمن اطار الحرص على دعم مبادرات الابتكار والتطور العلمي والتكنولوجي.

وأضاف ان برامج اكاديمية Coded تساهم في توفير الخبرات العلمية الرقمية وتستقطب المتميزين في هذا المجال لتوفر لهم افضل الفرص للتفوق والابداع والمساهمة في انشاء جيل متمكن بالبرمجة والذكاء الاصطناعي.



تواصل بالخير في شهر الخير



نوه الرويح بنجاح برنامج «بيتك» الرمضاني تواصل بالخير في شهر الخير للعام 2022 والحافل بالمساهمات المجتمعية والتطوعية المختلفة، الى جانب مبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، ومسابقات، وفعاليات قرقيعان، وأنشطة رياضية وشبابية، ومشاركات واسعة من فريق «بيتك» التطوعي الذي قام بتجهيز وتوزيع آلاف الوجبات على الصائمين بشكل يومي في مختلف محافظات الكويت.

وشارك «بيتك» بمبادرة افطار جماعي لألف أسرة في الأردن، فيما تم توزيع نحو 15 ألف وجبة افطار صائم للاجئين في الاردن خلال شهر رمضان.