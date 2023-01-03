عبدالله قنيص - أحمد خميس



بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول والعميد راشد فهد السالم والعقيد أحمد الحميدي ضيف الله من الحرس الوطني وقيادات قطاع شؤون التعليم والتدريب، أقيم امس بأكاديمية سعد العبدالله للعلــــوم الأمنيــــة حفل تخريج الدفعة (26) رقباء أوائل من طلبــــة معهد ضباط الصف، والبالغ عددهم 199 منهم 167 من وزارة الداخلية، و32 من الحرس الوطني.



وهنأ الفريق البرجس الخريجين، بانضمامهم إلى إخوانهم في سلك الشرطة، ونقل لهم تحيات وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن، وحثهم على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم، وان يكونوا قدوة في الانضباط والالتــــزام، وأن يطبقــــوا القانون على الجميع، وأن يترجمــــوا ما تلقــــوه من دروس وتدريبات في حياتهم العمليــــة لتحقيـــــق أعلــى درجات الجاهزيــة في حفظ الأمن والأمان في وطننا الغالي،



مؤكدا أهمية الدور الذي يؤديه خريجو المعهد باعتبارهم «الساعد الأيمن لقوة الشرطة في كل التخصصات وفي المهام الصعبة»، متمنيـا لهم التوفيق في حياتهـم العملية.



وتلا قرار التعيين آمر كتيبة شؤون الطلبة العقيد إبراهيم سلطان الشرجي، وألقى القسم على الخريجين آمر ركن الانضباط العقيد فهد هزاع الحمد.



لقطات:



٭ وصول وكيل وزارة الداخلية إلى أكاديمية سعد العبدالله في تمام الساعة 9 صباحا.



٭ كان في استقبال الفريق البرجس الوكيل المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وقيادات القطاع.



٭ شهد الحفل تنظيما وإعدادا جيدا نال إعجاب الحضور.



٭ تسليم أوائل الخريجين شهادات التخرج ودروع تذكارية.