هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة لبداية جديدة في دوري «السوبر» الآسيوي لكرة السلة، وتحقيق أول فوز له في البطولة، وذلك عندما يستضيف نظيره البشائر العماني في الـ 7:30 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، والتي تضم أيضا الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي.



وجاءت بداية «البرتقالي» مخيبة في «السوبر» الآسيوي، حيث خسر خارج أرضه أمام الهلال 92-96، وشباب الأهلي 86-91 تواليا، والوضع مشابه عند الفريق العماني، الذي خسر هو الآخر في بداية مشواره أمام الفريق الإماراتي 69-71، وتبعها بثانية أمام نظيره السعودي 54-86، ولعل ما يميز كاظمة عن خصمه العماني أن خسارتيه جاءتا بصعوبة كبيرة، وبشوط خامس للهلال السعودي، فيما خسر العماني بفارق كبير من الهلال.

ويأمل المدرب الصربي ايفان جيرمج تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اللعب على ارضه وبين جماهيره، بتحقيق فوز أول، والانطلاق نحو المنافسة على صدارة المجموعة، عندما يستضيف الهلال السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي يومي 16 يناير الجاري و7 مارس المقبل تواليا.



ويضم البرتقالي العديد من العناصر المتميزة في صفوفه، والتي من شأنها حسم نتيجة مواجهة البشائر في وقت مبكر، بقيادة «المايسترو» الدولي أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، بالإضافة إلى الثلاثي الأجنبي ريكي يونغ، وتاي ويليامز، وكيفن مورفي.



الصليبخات يواجه النصر



إلى ذلك، تقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة، حيث تجمع الأولى بين اليرموك والشباب في الـ 5:15 مساء، وتتبعها مواجهة متكافئة بين الصليبخات والنصر في الـ 7:15 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.