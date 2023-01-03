يعقوب العوضي



رفض الأهلي القطري عرض تجديد عقد محترف فريق القادسية لكرة اليد خالد الحاج يوسف، والذي كان لمدة 3 أشهر شملت القسم الأول، وبذلك يبحث الملكي عن محترفين جدد لسد ثغرة رحيل الحاج يوسف وكذلك الياباني تاكودا لاعب الوكرة القطري.



من جانب آخر، انتهى عقد إعارة اللاعب المصري محمد مجدي إلى صفوف برقان رسميا، حيث لن تجدد إدارة النادي عقده بينما يستمر المحترف الثاني نيفين في تمثيل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، ويبحث مجلس الإدارة عن محترفين جدد حيث يملك 3 سير ذاتية أحدهم يلعب في الدوري المحلي في الوقت الحالي وسيعلن الجهاز الإداري اسم المحترف الأيام القليلة المقبلة.



وفي نادي القرين انتهى عقد المحترف السلوفيني ردراج والمعار من السد القطري، كما أنهت إدارة النادي عقد المحترف الصربي لازار ويبحث الجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة عبدالعزيز يالوس والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري عمر الجيوشي عن محترفين جدد.



وفي هذا السياق، قال يالوس: نعمل على بناء الفريق من جديد والوصول به إلى مستوى المنافسات المطلوبة، والعمل حاليا ينصب في التركيز على المراحل السنية وإعداد أجيال المستقبل وعلينا مضاعفة الجهود لاسترداد المستوى الفني العام للفريق.



إلى ذلك، غادر لاعب الفريق الأول بنادي الكويت والمنتخب الوطني سيف قايد العدواني إلى الإمارات بعد حصوله على عقد احترافي بنظام الإعارة لنادي الشارقة.