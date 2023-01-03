ودّعت وزارة المواصلات وكيلتها م.خلود الشهاب بعد انتهاء مدة عملها التي تجاوزت 4 سنوات ونصف السنة بإقامة حفل تكريم لها كلمسة وفاء وعرفان على ما قدمته من جهد طوال فترة عملها ولما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل جهودها وأدائها للواجب بكل اقتدار وأمانة، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات وموظفي الوزارة وكذلك بحضور بعض الموظفين المتقاعدين، حيث قام وزير المواصلات بتكريم وكيلة الوزارة كما قام الوكلاء المساعدون والموظفون بتقديم الهدايا والورود، متمنين لها حياة سعيدة، وبعدها قام الجميع بالتقاط الصورة التذكارية، جاء ذلك نهاية الأسبوع الماضي في المبنى المركزي ببرج التحرير.