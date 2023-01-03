يرغب الأمير هاري في «إعادة التواصل» مع والده الملك تشالز الثالث وشقيقه وليام، الذي يطغى البرود على علاقته معه، لكنه لا يرى «رغبة في المصالحة» معهما، بحسب مقتطف من مقابلة ستنشر قبل نشر مذكراته المرتقبة.



وبعد شهر من بث الوثائقي عن هاري وزوجته ميغن على نتفليكس، تستعد العائلة الملكية البريطانية لسلسلة معلومات مثيرة جديدة عن انسحاب الزوجين من الأسرة وانتقالهما عام 2020 إلى كاليفورنيا، مع نشر كتاب «SPARE» المقرر في العاشر من يناير.



وبمناسبة صدور الكتاب، أجرى الأمير مقابلتين، إحداهما مع قناة ITV البريطانية والأخرى مع قناة CBS في الولايات المتحدة، تذاعان يوم الأحد.



وقال دوق ساسكس في مقطع دعائي قصير بثته قناة «آي تي في» أمس الاثنين «هم لم يظهروا أي رغبة على الإطلاق في المصالحة»، من دون معرفة المقصود تحديدا بهذا الكلام.



وأضاف هاري «لم يظهروا أي استعداد للمصالحة» وقال «أريد أن استعيد والدي.. أريد أن أستعيد أخي».



وقال هاري البالغ 38 عاما، «أريد أن أكون جزءا من عائلة، لا مؤسسة»، مضيفا «هم يعتقدون أنه من الأفضل إبقاؤنا بمظهر الأشرار».



وتابع أنه لم تكن هناك حاجة على الإطلاق إلى أن تكون علاقته المضطربة مع العائلة المالكة في بريطانيا على هذا النحو، مضيفا أنه يريد «استعادة» والده الملك تشالز وشقيقه الأمير وليام.



وذكرت وكالة «بي أيه ميديا» البريطانية للأنباء أمس أن هاري ناقش مذكراته المرتقبة والتي تحمل عنوان «سبير»، خلال حوار مع الإعلامي أندرسون كوبر ببرنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس نيوز» الأميركية.



ومن المتوقع أن يقدم كتاب «سبير» تفاصيل عن خلافات بين هاري (38 عاما) وشقيقه ويليام أمير ويلز (40 عاما).



ويأتي ذلك بعدما قال دوق ساسكس في مسلسله الوثائقي بقناة «نتفليكس» إن ويليام أخلف وعدا كان قد قطعه له بعدم تسريب روايات أو معلومات بسيطة عن أحدهما الآخر، بعد أن شهدا تداعيات مثل هذه الأفعال بمكتب والدهما.



وتخلى الأمير هاري وزوجته ميغان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مارس 2020، قائلين إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن المضايقات الإعلامية.



ومنذ ذلك الحين، ينتقد كل منهما الطريقة التي عوملا بها كأفراد من العائلة المالكة في بريطانيا بما في ذلك اتهام وجهه هاري لشقيقه الأمير وليام أمير ويلز بأنه صرخ في وجهه خلال اجتماع بشأن خططه المستقبلية.



وقالت محطة (آي.تي.​​في) التلفزيونية إن المقابلة ستذاع في الثامن من يناير أي قبل يومين من موعد نشر السيرة الذاتية لهاري التي اختار لها عنوان (سبير) «الاحتياطي».