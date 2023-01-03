تعهدات الوزراء الرسمية في اللجان البرلمانية تُلزم الحكومة بترجمتها لقرارات ومشاريع قوانين قابلة للتنفيذ

دستورياً لا شيء ملزم للحكومة بتأجيل مناقشة شراء القروض ولكنها مطالبة بتقديم خيارات تحافظ على الأوضاع المستقرة للمقترضين وتحقق العدالة والمساواة

التدرج في مساءلة الوزراء مبدأ اتفق عليه بين السلطتين في أجواء تصحيح المسار

الحكومة تحيل 3 مشاريع قوانين إلى المجلس بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات واعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين وتطوير العملية الانتخابية

انتظار قرار من مجلس الوزراء بفحص القادمين من الصين

مشاركة النقابات العمالية في صياغة الدوام المرن.. ضرورية



مريم بندق



أكدت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ تعهداتها المالية التي أعلنتها رسميا على لسان الوزراء في اجتماعات اللجان البرلمانية والمتمثلة في زيادة رواتب المتقاعدين، ومساواة الموظفين بنظرائهم في الرواتب الأساسية، وتحسين المعيشة للفئات التي تعاني ظروفا صعبة، وزيادة المساعدات الاجتماعية لربات البيوت والأرامل والمطلقات.

وتوقعت المصادر أن تبادر الحكومة بإبلاغ مجلس الأمة اليوم بترجمة تعهداتها لقرارات ومشاريع قوانين حول المزايا المالية للفئات المذكورة، خصوصا بعد طلبها تأجيل مناقشة طلب شراء قروض المواطنين والذي- دستوريا- لا يلزمها بشيء وستقدم عدة بدائل أفضل تحافظ على الأوضاع المالية المستقرة للمقترضين وخيارات تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين خصوصا مع مضي المدة الزمنية التي طلبتها للانتهاء من دراسة تعهداتها.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن التدرج في مساءلة الوزراء مبدأ اتفق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في أجواء تصحيح المسار.

وقالت مصادر مطلعة ان مبدأ التدرج في مساءلة الوزراء يحقق طموح أعضاء السلطتين في تصحيح المسار، وفي الوقت نفسه يدعم استمرار علاقة التعاون وعدم إحداث اختلافات قد تؤدي إلى تعطيل مسار التعاون بينهما.

وكشفت عن أن الحكومة ستحيل 3 مشاريع قوانين إلى المجلس بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات واعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين وتطوير العملية الانتخابية.

وثمّنت تغيير سياسة الحكومة لسرعة صرف مستحقات «كاش» الإجازات، واصفة إياها بأنها خطوة مقدرة تدعم تعاون السلطتين مقارنة بـ «أمامية» الصفوف الأمامية، موضحة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بناء على متابعة «المالية» البرلمانية تغيرت سياسة الحكومة لجهة سرعة صرف مستحقات الموظفين المتمثلة في «كاش» الإجازات، لافتة إلى أنها خطوة مقدرة تدعم تعاون السلطتين، وذلك مقارنة بصرف مكافآت الصفوف الأمامية.

وبعد تحذير وزير الصحة السابق د. خالد السعيد من الأوضاع الصحية في الصين وتوجيه الجميع بعدم السفر للسياحة أو التجارة، حذر د.غانم الحجيلان أيضا. وقال: من الضروري إصدار قرار بإلزام المسافرين القادمين من ⁧ الصين ‬⁩ بعمل فحص «PCR» قبل السماح لهم بدخول البلاد أو أن يتم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة معينة تسمح باكتشاف حملهم للڤيروس من عدمه.

وأعربت مصادر عمالية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن تطلعها إلى إشراك النقابات العمالية في مناقشات اقتراحات الدوام المرن، واصفة هذه المشاركة بأنها ضرورية.



«الخدمة المدنية» يعتمد قياديين في «المالية و«العدل» و«الأوقاف»



اعتمد مجلس الخدمة المدنية أسماء القياديين الجدد التالية أسماؤهم:



وزارة المالية



٭ خلود بدر المطوع.



٭ رياض ظاهر السعد.



٭ سعد عقلة العلاطي.



٭ مشعل المنديل.



٭ فهد سمير المطوع.



٭ طلال نمش النمش.



٭ حنان فيصل العتيبي.



وزارة العدل



٭ ريا خالد الرشيدي.



٭ أحمد محمد الناجم.



٭ علي ياسين مال الله.



٭ وليد عبدالله الغانم.



٭ فهد مبارك الضاعن.





وزارة الأوقاف

٭ وليد سلمان الستلان.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الآن

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الآن.

ضوابط جديدة لصرف مكافآت العاملين في الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية

ستكون على الإنجاز وحسن الأداء والإنتاج

علمت " الأنباء" أن مجلس الوزراء قرر تطبيق ضوابط جديدة لصرف المكافآت للعاملين في الوظائف القيادية والاشرافية والتنفيذية ، اهمها الإنجاز وحسن أداء العمل وليس مقابل التواجد لمدة ساعات معينة.

وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بتقديم هذه الضوابط.

التدرج في مساءلة الوزراء .. مبدأ اتُفق عليه في أجواء تصحيح المسار

علمت " الأنباء" أن التدرج في مساءلة الوزراء مبدأ اتفق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في أجواء تصحيح المسار.

وقالت مصادر مطلعة ان مبدأ التدرج في مساءلة الوزراء يحقق طموح أعضاء السلطتين في تصحيح المسار وفي الوقت نفسه يدعم استمرار علاقة التعاون وعدم إحداث اختلافات قد تؤدي إلى تعطيل مسار التعاون بينهما.

دستورياً: طلب تأجيل مناقشة طلب شراء القروض لا يلزم الحكومة بشيء .. وستقدم عدة بدائل أفضل تحافظ على الأوضاع المالية المستقرة للمقترضين وتحقق العدالة والمساواة بين المواطنين

قالت مصادر خاصة في تصريحات ل " الأنباء" إنه من الناحية الدستورية فإن طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب شراء القروض لا يلزم الحكومة بشيء.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستقدم عدة بدائل ومعالجات مالية أفضل تحافظ على الأوضاع المالية المستقرة للمقترضين وتحقق العدالة والمساواة بين المواطنين الكرام.

هل يصدر مجلس الوزراء قراراً بفحص القادمين من الصين ؟

بعد تحذير وزير الصحة السابق د. خالد السعيد من الأوضاع الصحية في الصين وتوجيه الجميع بعدم السفر للسياحة أو التجارة ، حذر د. غانم الحجيلان أيضا.



وقال : من الضروري إصدار قرار بإلزام المسافرين القادمين من ⁧ الصين ‬⁩ بعمل فحص «PCR» قبل السماح لهم بدخول البلاد أو أن يتم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة معينة تسمح باكتشاف حملهم للڤيروس من عدمه.

تغيير سياسة الحكومة لسرعة صرف مستحقات "كاش "الإجازات خطوة مقدرة تدعم تعاون السلطتين مقارنة بـ" أمامية " الصفوف الأمامية

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أنه بناء على متابعة "المالية "البرلمانية تغيرت سياسة الحكومة لجهة سرعة صرف مستحقات الموظفين المتمثلة في" كاش " الإجازات ، لافتة إلى أنها خطوة مقدرة تدعم تعاون السلطتين، وذلك مقارنة بصرف مكافآت الصفوف الأمامية.

"الخدمة المدنية" يلتئم بعد اجتماع مجلس الوزراء

يعقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعاً بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء .

وقالت مصادر مطلعة إن المجلس الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان سيواصل بحث ملفات الاسماء المرشحة لشغل الوظائف القيادية الشاغرة.

اجتماع غداً بين رئيسي السلطتين

بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا قبل عطلة العام الجديد بناء على طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، يعقد اجتماعا غدا الثلاثاء مع رئيس مجلس الأمة عبد العزيز السعدون، للتوافق حول المتطلبات النيابية المالية المدرجة على جلسة 10 الجاري .

وذلك بحضور وزراء ونواب.

توقعات بإبلاغ الحكومة مجلس الأمة غداً بترجمة تعهداتها لقرارات ومشاريع قوانين حول المزايا المالية للمتقاعدين ومساواة الموظفين بنظرائهم والمساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وربات البيوت

توقعت مصادر خاصة، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن تبلغ الحكومة مجلس الأمة غدا بقرارات ومشاريع قوانين تترجم تعهداتها حول المزايا المالية للمتقاعدين ومساواة الموظفين بنظرائهم، والمساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات وربات البيوت.

"التأمينات": ضرورة موافاتنا بمرتبات وأجور المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديكم عن شهر يناير 2023

وجّهت رسالة لأصحاب الأعمال في القطاع الحكومي (مدنيين - عسكريين) والقطاعين الأهلي والنفطي



وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رسالة لأصحاب الأعمال في القطاع الحكومي (مدنيين - عسكريين) والقطاعين الأهلي والنفطي .

وأكدت "التأمينات" في رسالتها "ضرورة موافاة المؤسسة بمرتبات وأجور المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديكم عن شهر يناير 2023".









قبول استقالة وكيلة "المواصلات"

تأكيداً لما نشرته " الأنباء"، أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا بقبول استقالة وكيلة المواصلات خلود الشهاب اعتباراً من نهاية دوام عمل اليوم.

مشاركة النقابات العمالية في صياغة الدوام المرن .. ضرورية

أعربت مصادر عمالية في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، عن تطلعها إلى إشراك النقابات العمالية في مناقشات اقتراحات الدوام المرن واصفة هذه المشاركة بأنها ضرورية.



وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

أشاد بجهود 45 شاباً وشابة كويتيين ساهم عملهم الدؤوب على مدى 3 سنوات في إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول اليوم

مجلس الوزراء: «كويت سات 1» يضع رسمياً أول بصمة كويتية في الفضاء

هذه المرحلة المحورية في سجل الكويت الفضائي جاءت بتخطيط محكم ورؤية وطنية سديدة اعتمدت على العمل المؤسسي لتجهيز كوادر بشرية كويتية تكون نواة العمل الفضائي الكويتي في المستقبل

تكليف وزير التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يراه مناسباً ومحققاً للصالح العام بشأن الدراسة المعدة من قبل الفريق الفني للوزير بهدف إصلاح التعليم العام



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:



عبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في مستهل الاجتماع باسمه وباسم أخواته وإخوانه الوزراء عن عميق الارتياح والسرور لعودة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى أرض الوطن بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة في جمهورية إيطاليا الصديقة والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية والعمر المديد. وأحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني مجلس الوزراء علما بشأن انطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) على متن صاروخ فضائي من منصة Space X بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده من قبل أقسام علمية في كلية العلوم وكلية الهندسة بجامعة الكويت والذي حظي بدعم كلي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات من قبل فريق كويتي يبلغ عدده 45 شابا وشابة اكتسبوا من خلاله مختلف الخبرات التدريبية لهذا المشروع.



وأشاد مجلس الوزراء بتطلعات أبناء الكويت المشاركين في هذا المشروع الوطني الذين وضعوا رسميا أول بصمة كويتية في الفضاء وأن هذه المرحلة المحورية في سجل الكويت الفضائي جاءت بتخطيط محكم ورؤية وطنية سديدة اعتمدت على العمل المؤسسي لتجهيز كوادر بشرية كويتية تكون نواة العمل الفضائي الكويتي في المستقبل، وقد عبر المجلس عن فخره واعتزازه بجهود أبنائه المخلصين، مؤكدا دعمه لكل الجهود المخلصة التي تساهم في رفعة وتقدم الوطن الغالي.



وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب الوزارية بشأن الدراسة المعدة من قبل الفريق الفني لوزير التربية بهدف إصلاح التعليم العام، وقرر المجلس تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يراه مناسبا ومحققا للصالح العام بشأن الدراسة المعدة من قبل الفريق بهدف إصلاح التعليم العام. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جراء العاصفة الثلجية التي ضربت عدد من الولايات مؤخرا والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من العناصر الأمنية، مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، ومؤكدا وقوفها وتضامنها مع الشقيقة مصر إزاء هذا العمل الإرهابي، معربا عن خالص تعازي وصادق مواساة الكويت لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.