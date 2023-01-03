حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة قيادي سابق وإشرافيين في وزارة الإعلام وآخرين إلى النيابة العامة، مبينة ان هذا الاجراء يأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون انشائها. وجاء قرار الإحالة بعد التحقيق وجمع الاستدلالات لارتكابهم شبهة جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء اعمالا للمادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المرتبطة بشبهة جريمة التزوير اعمالا للمادة رقم257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء، والمادة رقم 22 بند 1-4 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016. وأكدت «نزاهة» في بيان لها عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها.