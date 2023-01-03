يحق لأي موظف حصل على تقييم أقل من امتياز التظلم بعد إعلان النتائج «إلكترونياً»

توخي الدقة عند وضع التقييم دون محسوبيات أو مجاملات وإعطاء كل ذي حق حقه



عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة ادارة التقييم والقياس في وزارة الصحة إلهام أكبر عن البدء في عملية التقييم السنوي للموظفين العاملين في وزارة الصحة عن العام 2022 لمدة شهر حتى نهاية شهر يناير الجاري، مبينة أن عدد الموظفين الذين سيخضعون للتقييم يبلغ 66595 موظفا وموظفة من الكويتيين والوافدين وغير محددي الجنسية الذين يعملون بجميع قطاعات الوزارة وسيشمل جميع الموظفين الكويتيين والوافدين وغير محددي الجنسية ممن يعملون في فئات «الوظائف العامة ـ كادر الاطباء (بشري/أسنان) ـ العقود الخاصة ـ بند المكافآت».



وذكرت أكبر في تصريح لـ«الأنباء» أن التقييم السنوي لهذا العام «إلكتروني» بناء على توجيهات وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة مصطفى رضا لمواكبة التكنولوجيا الرقمية.



ولفتت الى وجود 2128 مقيما من الرؤساء المباشرين، حيث تم ارسال لهم الارقام السرية عبر البريد الالكتروني بالتعاون مع قطاع شؤون الصحة الرقمية الذي يترأسه م.أحمد الغريب، اذ سيقومون بإتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2022 خلال المدة من الاول من يناير 2023 حتى 31 من الشهر ذاته عن طريق النظام الالكتروني الجديد أو عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة مما يسهل عليهم عملية التقييم، علما انه اصبح باستطاعة المقيم الدخول الى نظام التقييم في أي وقت ومن أي جهاز حاسب آلي بدلا من النظام المتبع سابقا بتركيب النظام على اجهزة الحاسب الآلي في مرافق الوزارة.



وأكدت أكبر السعي بكل جهد في ظل وجود عملية التحول الإلكتروني الى الانتهاء من نتائج التقييم السنوي نهاية فبراير 2023، والاعلان عنها «الكترونيا» بداية مارس من العام ذاته عبر موقع وزارة الصحة بعد اعتماده من قبل وكيل وزارة الصحة، بحيث يستطيع أي موظف الدخول على موقع وزارة الصحة الإلكتروني والاستعلام عن تقييمه السنوي وطباعته من خلال الموقع.



ودعت أكبر جميع المقيمين الى توخي الدقة عند وضع تقييم الكفاءة السنوي للموظف دون محسوبيات أو مجاملات وفق تعميم وكيل وزارة الصحة رقم 96 لسنة 2022 وإعطاء كل ذي حق حقه استنادا لمبدأ العدالة لما في ذلك من اثر معنوي ومادي مترتب على نتيجة التقييم للموظف سواء عند الترقية أو المكافأة، كما طالبت جميع المقيمين بضرورة تدوين الملاحظات والأسباب في خانة التوصيات للرئيس المباشر عند وضع تقييم الكفاءة السنوي بتقدير أقل من امتياز، وذكر اسباب ومبررات وضع هذا التقدير بهدف تمكين الموظف الخاضع للتقييم من تلافي النقاط السلبي.



وعن النظام الالكتروني الجديد، قالت أكبر: إن النظام الإلكتروني الجديد في ادارة التقييم والقياس مكننا من متابعة عملية التقييم في جميع قطاعات ومرافق وزارة الصحة من خلال معرفة الاعداد التي تم تقييمها، وضمان اجراء عملية التقييم بسلاسة وسرعة وضمان عدم وجود أي مشاكل، ورصد أي تباطؤ في عملية التقييم في أي قطاع مع التنبيه عليهم بالاسراع لمواكبة المدة المقررة لانتهاء التقييمات.



ولفتت الى انه يحق لأي موظف التظلم من نتيجة التقييم السنوي المرصود له بعد اعلان النتائج «الكترونيا»، والتظلم لجميع من حصل على تقييم سنوي اقل من «امتياز».