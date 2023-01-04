أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أن الكويت تولي اهتماما بالغا بشريحة المكفوفين عبر دعمهم المادي والمعنوي وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة المجتمعية والمنافسة في جميع المجالات، وأن المحافظة وجميع أجهزتها مهتمة بخدمة هذه الشريحة المهمة لتذليل العقبات التي قد يواجهونها.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ حولي رئيس اللجنة الاجتماعية عوض فالح العازمي ومقرر مجلس الادارة عادل منصور العتيبي في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح أمس في إطار التواصل بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.



وفي هذا الصدد، قال محافظ حولي إن دعم هذه الجمعية يأتي من منطلق وطني وانساني، وإن أهل الكويت جبلوا على التعاون والتكاتف في الأعمال الخيرية، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع جميع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة تطبيقا لمفهوم التكافل الاجتماعي الذي يحتم علينا دعم جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأعرب المحافظ عن تشجيعه المستمر لأبنائه في جمعية المكفوفين الكويتية وتقديره للجهود التي تبذلها إدارة الجمعية في مسيرتها الوطنية التي أظهرت مدى الإحساس بالمسؤولية والانتماء المخلص لهذا الوطن الغالي.