حنان عبدالمعبود



قام اتحاد الأطباء العرب والذي يمثل الجمعيات والروابط واللجان العاملة في المجال الطبي والعلمي، بخطوة كبيرة تمثلت في دعمه لتعريب الطب في البلاد العربية أسوة ببقية دول العالم.



وقال د. خالد الصالح الذي تم تكليفه من الكويت برئاسة لجنة التعريب، إن الاتحاد أعاد تشكيل اللجنة بناء على نظامه الأساسي ولائحته الداخلية واجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد، حيث تم اختيار د. قاسم سارة الرئيس السابق لقسم الترجمة في منظمة الصحة العالمية من الجمهورية العربية السورية مقررا عاما لها.



وأضاف الصالح أن اللجنة التي شكلها اتحاد الأطباء العرب قامت باختيار 17 عضوا من الدول العربية تضم كفاءات معنية بالتعريب من الدول العربية وهم: د. محمد إياد الشطي، د. يوسف بركات، د. محمد قادري من سورية، د. محمد الحملاوي، د. محمد البتانوني، د. خالد عمارة، د. عصام السيد من مصر، د. صالح بلعيد، د. إسماعيل اروينه من الجزائر، د. عبد اللطيف عبيد، د. أحمد ذياب من تونس، أ.د. أمين كشميري من المملكة العربية السعودية، أ.د. مرزوق يوسف الغنيم من الكويت، أ.د. عبدالله الصاعدي من اليمن، أ.د. ادريس أبو الحسن من المغرب.



وذكر الصالح أن اجتماعات اللجنة التمهيدية تهدف لوضع الرؤية والرسالة والأهداف الخاصة بها، تمهيدا لوضع الاستراتيجية التنفيذية وخطة وآلية العمل، شاكرا لكل الجهود العربية التي عملت وأسست بهذا المجال، متمنيا كل التوفيق والسداد للجهود التي ستستمر في إحراز الإنجازات.