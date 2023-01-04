أعلنت كامكو إنفست وبنك الخليج عن استكمالهما بنجاح إصدار سندات بقيمة 165 مليون دينار، مما يجعلها أكبر سندات مقومة بالدينار الكويتي يتم إصدارها على الإطلاق، حيث قامت كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مديري الإصدار المشتركين لهذه السندات التي تم إصدارها بشريحتين ثابتة ومتغيرة وبمدة استحقاق 6 أعوام. وتوفر السندات ذات الفائدة الثابتة والبالغة قيمتها 55.15 مليون دينار فائدة بنسبة 6.75%، في حين توفر السندات ذات الفائدة المتغيرة هامش فائدة بنسبة 3% فوق سعر الخصم المعلن لبنك الكويت المركزي، على ألا تزيد على 7.75% سنويا.



وفي سياق تعليقه على هذا الإصدار، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست عبدالله الشارخ: «تمثل هذه الصفقة علامة بارزة جديدة من شأنها أن تمهد الطريق لإصدارات إضافية لتعزيز أسواق رأس المال المحلية والإقليمية، علما أن المركز المالي لشركة كيبكو ورؤيتها وسجلها الحافل في أسواق الدين كان له دور رئيسي في جذب المستثمرين.



من جانبه، قال مدير عام الاستثمارات في بنك الخليج هاني العوضي: «يسعدنا المشاركة مديرا رئيسيا مشتركا مع كامكو إنفست في الإصدار الناجح لأكبر سندات مقومة بالدينار الكويتي».