علي إبراهيم



دعت وحدة تنظيم التأمين الخاضعين لرقابتها وجميع الشركات المرخص لها العاملة في الكويت بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين إلى سداد رسوم الرقابة والإشراف.



جاء ذلك في تعميم أصدره رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي تحت رقم 1/2023 في شأن توريد وسداد رسوم الرقابة والإشراف عن السانة المالية 2022. وحدد التعميم أنه على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين مراعاة سداد رسوم الرقابة والإشراف المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية، وذلك في مدة أقصاها 10 أيام من انتهاء الربع الرابع وللسنة المالية، كما في نهاية ديسمبر الماضي. وأوجب على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة وإدارة مطالبات التأمين مراعاة سداد رسوم الرقابة والإشراف المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية، وذلك في مدة أقصاها 60 يوما من انتهاء السنة المالية بنهاية ديسمبر الماضي.