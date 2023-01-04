أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر ديسمبر 2022، أن السوق الكويتي استهل العام بمكاسب قوية، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من العام ليختتم 2022 بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 3.5%.



وقد ساعد انتعاش النشاط الاقتصادي السوق الكويتي على الارتفاع على الرغم من سلبية أداء الأسهم العالمية. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع المصرفي الرابح الأكبر خلال العام بارتفاع وصل إلى 11.2% و10.5% على التوالي.



ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم طيران الجزيرة وسهم الخليج للكابلات أكبر مكاسب خلال العام بنسبة 47.3% و39.5% على التوالي. وكان سهم عقارات الكويت وسهم مجموعة الامتياز الأكثر تراجعا بنسبة 37.9% و36.5% على التوالي.



وشهد العام إدراج أسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، في بورصة الكويت في يونيو 2022، مما يمثل أحد أهم الإدراجات في السوق الكويتي خلال الآونة الأخيرة. وأدرجت الشركة 45% من خلال الاكتتاب بإجمالي طلب يزيد على 3 مليارات دولار.



وتجاوبا مع ارتفاع معدلات التضخم، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل حصيلة الزيادة السنوية إلى 425 نقطة أساس. وارتفعت أسعار الفائدة من 0.25% في الربع الأول من العام إلى 4.5% في ديسمبر 2022، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017.



وحيث ان الدينار الكويتي مرتبط بسلة من العملات والتضخم المحلي معتدل نسبيا، اتخذ البنك المركزي الكويتي سياسة أقل تشددا في رفع سعر الفائدة. ورفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 1.5% إلى 3.5% خلال العام. ومن جهة أخرى، حافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة عند «A1» بشأن اقتصاد الكويت بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والنفطية الضخمة ومستويات الدخل المرتفع.



وعلى صعيد المنطقة، تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 7.2% خلال العام، في تراجع أقل مقارنة بالأسواق المتقدمة. وسجل المؤشر العام لسوقي أبوظبي ودبي خلال العام أعلى المكاسب بزيادة 20.3% و4.4% على التوالي. وفي المقابل، تراجع مؤشر سوق السعودية وسوق قطر بنسبة 7.1% و8.1% خلال نفس الفترة.



ولفت تقرير «المركز» إلى أن أداء الأسواق المتقدمة جاء سلبيا خلال العام، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) خسارة 19.5% ومؤشر (ستاندرد أند بورز 500) S&P 500) %19.4). وبسبب مخاوف الركود الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500(S&P500) بشكل حاد خلال عام 2022.



وشهد مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا الرئيسية في الولايات المتحدة، انخفاضا بنسبة 33.1% خلال العام بسبب انخفاض الإيرادات الرقمية لشركات التكنولوجيا الكبرى وتقييمات مرتفعة بالإضافة إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من 2022 من 2.9% إلى 3.2% مدفوعة بزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والاستثمارات في الآلات والملكية الفكرية.



وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 7.1% على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضا من 7.7% في أكتوبر 2022. وتراجعت الأسهم الأوروبية خلال العام بسبب مخاوف الركود حيث شددت البنوك المركزية السياسة النقدية لمكافحة التضخم.