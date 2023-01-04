أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوع الثالث والرابع من شهر ديسمبر 2022.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم، هم: عامر عويضة العجمي، سعود دحام الشمري، علي أحمد السليم، إيمان خليفة الريش، بدر مهدي الشمري، ابتهال وليد الضبيعي، جاسم محمد الكندري، محمد محمد أحمد، منيف نايف المطيري، ايناس ابراهيم فرج، ابراهيم عبيد الديحاني، ايمان جيمي، هدير سعد ضاحي، عبدالله وليد السلامين، سلمان سعد المطيري، علي ناصر القلاف، يحيى حسين يتيم، فيصل ناصر الدوسري، حاتم رجاء عبدالرؤوف، وحمد فرج السليماني.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في برج «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.