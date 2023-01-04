الخط الجديد سيربط السائحين من موسكو بوجهات عديدة منها دبي وشرم الشيخ عبر الكويت



أعلنت طيران الجزيرة عن إطلاق خط رحلات جديد إلى العاصمة الروسية (موسكو)، وذلك لخدمة الطلب على الرحلات منها وإلى منطقة الشرق الأوسط والمدن الأخرى في نطاق شبكة وجهات الشركة، وستكون طيران الجزيرة أول شركة طيران تسيّر هذا الخط المباشر بين الكويت وموسكو.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن هذه الرحلات تلبي طلبا متزايدا على السياحة من قبل المسافرين من روسيا، حيث ستربطهم بوجهات عديدة منها دبي وشرم الشيخ والمدن السياحية الشهيرة في تركيا عبر مطار الكويت.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «من المتوقع أن يشهد هذا الخط طلبا قويا عند إطلاقه، إذ يغطي فجوة في الرحلات المتاحة التي تخدم موسكو، في حين تتمتع طيران الجزيرة بموقع مثالي في الكويت لربط السياح من روسيا وكذلك الحجاج المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية، ونأمل بزيادة عدد الرحلات على هذا الخط خلال عام 2023».



تنطلق الرحلات في 2 فبراير 2023 بواقع أربع رحلات أسبوعية تغادر الكويت أيام الاثنين والخميس والجمعة والسبت، وتصل إلى مطار دوموديدوفو الدولي (DME) في موسكو، والذي يعد أحد المطارات الرئيسية الأربعة في موسكو، وواحد من أكثر المطارات ازدحاما في روسيا.



وستنطلق الرحلة رقم: (J9 335)، أيام: الإثنين، الخميس، الجمعة، السبت، من مطار الكويت الساعة: 18:45، وتصل إلى مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو الساعة: 23:45، فيما ستنطلق الرحلة رقم: (J9 336)، أيام: الثلاثاء، الجمعة، السبت، الأحد، من مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو الساعة: 00:45 صباحا، وتصل إلى مطار الكويت الساعة: 05:50 صباحا.



جدير بالذكر، أن الجزيرة هي شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 54 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال.