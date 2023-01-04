أعلنت شركة هيونداي موتور عن تعيين دي إتش بارك رئيسا جديدا لها في المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تولى السيد بارك مهامه في المقر الإقليمي في دبي اعتبارا من هذا الأسبوع. وسيشرف على العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وبمناسبة وصوله إلى المنطقة، قال بارك: «هيونداي موتور» هي شركة عالمية رائدة في صناعة السيارات، وتحافظ مجموعة منتجاتنا على مكانتها الرائدة في العديد من أسواق المنطقة، بدعم من شبكتنا الواسعة من الموزعين. وأضاف: «بفضل العدد المتزايد من العملاء الراضين والمخلصين، سنعمل مع فريقنا للحفاظ على أدائنا القوي في هذه المنطقة المهمة على الرغم من التحديات العالمية، وكذلك تحقيقا لرؤية شركة هيونداي موتور العالمية للتقدم من أجل الإنسانية مع التنقل والاتصال وحياد الكربون».



وخلال حياته المهنية البارزة في شركة هيونداي موتور، عمل بارك في العديد من الأدوار المتعلقة بالتسويق والمبيعات ولديه خبرة عمل واسعة في العديد من البلدان في أنحاء العالم، مثل كندا وأستراليا، بالإضافة إلى إسبانيا حيث شغل منصب رئيس شركة هيونداي موتور، وفي وقت لاحق، عاد إلى المقر الرئيسي لشركة هيونداي كرئيس لمجموعة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. ومؤخرا كان بارك في شركة هيونداي موتور في الهند، حيث كان المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق والخدمات، ويتمتع دي إتش بارك بأكثر من 27 عاما من الخبرة في مجال السيارات مع أدوار قيادية عالمية في مناصب مختلفة في شركة هيونداي موتور.