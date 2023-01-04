أكدت الفنانة روجينا لاول مرة أن مسلسلها الجديد «ستهم»، والمقرر أن تنافس من خلاله في سباق دراما رمضان المقبل، ليس له علاقة بقصة «الحاجة صيصا» التي ارتدت ملابس الرجال بعد وفاة زوجها للعمل والإنفاق على ابنتها الوحيدة، وقالت إن العمل صعب وتراهن على نجاحه ليكون استمرارا لنجاحها في العامين الماضيين بعد أن قدّمت مسلسلي «بنت السلطان» عام 2021، و«انحراف» في 2022، والذي لاقى نجاحا كبيرا وحصد العديد من الجوائز.



وأضافت روجينا حسب مجلة «لها»: «ستهم» تدور أحداثه في إطار صعيدي تشويقي، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز في ثاني تعاون بيننا بعد نجاحنا العام الماضي في مسلسل «انحراف»، من تأليف مصطفى شهيب، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وشارك في بطولته الفنانون: سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي وغيرهم.