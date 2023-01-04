

مفرح الشمري



تماشيا مع سياسة العهد الجديد التي استقبلها الشعب الكويتي بكل رحابة صدر، طالب عدد من المهتمين بالشأن التربوي والأكاديمي على صفحاتهم بـ «تويتر» وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بضرورة إعادة تشكيل لجنة الاختيار لعميد جديد للمعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك بعد الأخطاء التي شابت عمل لجنة الاختيار التي شكلها الوزير د.حمد العدواني في تاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢، والتي أنهت أعمالها بعد ان قابلت الأسماء التي تقدمت للترشيح لمنصب العميد الأسبوع الماضي،



مطالبة المهتمين بالشأن التربوي والأكاديمي على صفحاتهم في «تويتر» بتصحيح المسار والقضاء على السلبيات التي شابت عمل اللجنة ومنها عدم تقيدها بالشروط المكتوبة في قرار اختيارها لمن يريد الترشح لمنصب العميد وقد تحقق ذلك بمقابلة دكاترة لا تنطبق عليهم الشروط للترشح لهذا المنصب، الأمر الذي استغربه الجميع، بالإضافة إلى ان الأسئلة التي كانت تطرح على المرشحين من قبل اللجنة - وفقا لمصادر «الأنباء» - هي «أسئلة» تطرح على طلبة للقبول في المعهد وليس على دكاترة متقدمين لمنصب العميد الذي هو منصب إداري وليس أكاديميا كما يتصوره البعض!



لذا، الجميع ينتظر قرار وزير التربية ووزير التعليم والبحث العلمي د.حمد العدواني إما بقبول تقرير لجنة الاختيار التي شكلها في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢، وإعلان اسم العميد، أو يصدر قرارا بتشكيل لجنة اختيار جديدة.. ننتظر القادم!