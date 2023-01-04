عبدالحميد الخطيب



بعد النجاح الكبير الذي حصدته مسرحية «أكشن 123» والتي قدمها خلال الفترة الماضية، يستعد الفنان الشاب منصور البلوشي لدخول تجربة جديدة من خلال مسرحية الأطفال الغنائية «Feelings»، تأليف الكاتب: جاسم الجلاهمة، ‎إخراج: شملان النصار، إشراف عام: إيمان فيصل، وذلك ابتداء من 23 الجاري على مسرح جمعية المرشدات الكويتية بدسمان.



وفي تصريح لـ «الأنباء» قال منصور: المسرحية مليئة بالمفاجآت على مستوى القصة والإخراج وكذلك التمثيل، ونقدم من خلالها قيمة فنية عالية المستوى يستفيد منها كل من يحضرها، مستدركا: «Feelings» عائلية، وتتناول المشاعر المختلفة لدى البشر، الأطفال منهم والكبار، وأجسد فيها شخصية جديدة أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.



وعن عام 2022، وهل حقق فيه أي أهداف خاصة به، رد: أقول شكرا 2022، فقد كان عاما حافلا بالأحداث والإنجازات على الصعيدين الشخصي والعملي، رحلة البحث عن الذات مستمرة، لكن هذه السنة تحديدا عشت الرحلة بوعي مختلف، ناضج، ومحب للحياة حتى في أصعب لحظات حاربتها بالتمسك بالأمل، وحين تعثرت قليلا قاومت وجاهدت ووقفت صلبا أمام تحقيق ما أطمح اليه.



يذكر أن الفنان منصور البلوشي يشارك في بطولة مسرحية «Feelings» بجانب نخبة من النجوم المتميزين، وهم: إيمان فيصل، شوق الهادي، عبدالله الخضر، رندا حجاج، روان العلي، ضاري الرشدان، حسن عبدال، شملان العميري، الزين بوراشد، ملك بوزيد، الغالية، والعرض من ألحان: عبدالله عباس، توزيع: بدر كرم، مكس وماستر: حسين القناعي، مدير إدارة الإنتاج: سعد العدواني، تصميم الأزياء: سارة عبدالله، تصميم البوستر: عبدالله حمادة، مخرج منفذ: جاسم التميمي وعلي دشتي.