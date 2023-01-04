بداح العنزي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن البلدية طلبت من مجلس الوزراء تعديل مدد وفئات بعض العاملين في العديد من الفئات المحددة للصفوف الأمامية وتصنيفهم ضمن الفئة الأولى.



وتضمن الكتاب الجهود المبذولة من فرق الرقابة في البلدية في متابعة تطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال جائحة كورونا في جميع المحافظات خلال الفترة من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو 2020 إضافة إلى تنسيق الفرق مع الجهات الحكومية المختصة.



وأشار الكتاب الى أن ديوان الخدمة المدنية قد حدد المكلفين المشار إليه ضمن الفئة الثالثة وعن مدة لا تتجاوز 27 يوما بالرغم من ثبوت عملهم لمدة تزيد على ذلك وفي مواجهة مباشرة مع الجمهور والعمل الميداني بجانب العاملين بوزارة الصحة ووزارة الداخلية بشكل يومي ودوري كما هو ثابت بالوثائق، الأمر الذي يستوجب منح الحقوق وفق نصابها.