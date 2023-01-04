13 ساعة و31 دقيقة مدة الصيام في أول يوم من الشهر الفضيل

الإمساك الساعة 4:20 فجراً وصلاة المغرب 6:01 مساءً في اليوم الأول



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه لاتزال هناك فترة زمنية طويلة نسبيا تبلغ مدتها من أمس الثلاثاء 78 يوما على حلول شهر رمضان المبارك، إلا أن هناك العديد من الاتصالات التي وصلتني من بعض الاخوة الأعزاء تطلب تبيان موعد دخول الشهر الفضيل هذه السنة، وسأوضح بداية الشهر الكريم وعيد الفطر وغيرهما من المناسبات لهذا العام فيما يلي:



٭ شهر شعبان هذه السنة سيكمل عدته وتكون مدته 30 يوما.



٭ هلال شهر رمضان سيولد ويقترن القمر مع الشمس مساء يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 الموافق 29 شعبان 1444.



٭ يكون وقت ولادة الهلال في تمام الساعة 8:23 مساء أي بعد غروب الشمس في الكويت بفترة زمنية مقدارها ساعتان وثلاث وعشرون دقيقة حسب التوقيت المحلي للكويت.



٭ ولادة الهلال أو الاقتران تتم في وقت واحد بجميع أنحاء العالم تقريبا في الساعة 5:23 مساء حسب توقيت غرينتش.



٭ ستنعدم رؤية الهلال في منطقة شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط هذه السنة لأن الاقتران سيكون بعد غروب الشمس وأخذا بالقاعدة الفقهية «بأنه لا استهلال بعد غروب الشمس».



٭ في يوم 21 مارس القمر سيغرب في الكويت الساعة 5:47 مساء وغروب الشمس في الساعة 5:59 أي ان القمر سيغرب ويغيب قبل الشمس بنحو 12 دقيقة حسب التوقيت المحلي للكويت.



٭ بموجب المعطيات الفلكية فإن أول الشهر الفضيل سيكون الخميس 23 مارس.



٭ الإمساك سيكون الساعة 4:20 فجرا وصلاة الفجر 4:30 وصلاة المغرب 6:01 مساء.



٭ مدة الصيام في أول يوم من شهر رمضان 13:31 ثلاثة عشر ساعة وأحدي وثلاثون دقيقة



٭ العشر الأواخر ستبدأ يوم الاثنين 10 ابريل الموافق 19 رمضان.



٭ شهر رمضان هذه العام من المحتمل ان تكون مدته 29 يوما وآخر يوم هو يوم الخميس 20 ابريل.



٭ هلال شهر شوال «هلال العيد» سيولد ويقترن القمر مع الشمس صباح يوم الخميس 20 ابريل في تمام الساعة 7:13 السابعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا.



٭ غروب الشمس سيحل في هذا اليوم الساعة 6:17 السادسة وسبع عشر دقيقة.



٭ سيكون عمر الهلال وقت غروب الشمس 11:04 احدى عشرة ساعة وأربع دقائق.



٭ رؤية هلال شهر شوال هذا العام ستكون ممكنة إذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم أو الغبار.



٭ يكون يوم العيد الجمعة 21 ابريل 2023، وتقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:31 صباحا، وعساكم من عواده.