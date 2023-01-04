نفذ بيت الزكاة عددا من الزيارات رفيعة المستوى لكبريات الشركات والبنوك المحلية في ضوء خطته التسويقية لاستقطاب مزيد من الشراكات الخيرية المتنوعة التي تدعم رسالته الخيرية وتساعد على الوفاء بالتزاماته تجاه الأسر المستفيدة من خدماته داخل الكويت.



وبهذه المناسبة، قالت مدير مكتب التواصل مع كبار المحسنين ميساء الفليج إن بيت الزكاة لا يألو جهدا بالتواصل مع كبار المحسنين من الأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق العلاقة معهم وعرض مشروعات البيت الخيرية عليهم لزيادة حجم الدعم والتمويل، وتلبية تطلعاتهم الخيرية تجاه الأسر المحتاجة، فضلا عن خدمات البيت اللاحقة بتوفير تقارير متكاملة عن المشاريع الخيرية التي ساهموا فيها وآثارها الإيجابية والرد على استفساراتهم بشأنها أولا بأول. وذكرت الفليج أن بيت الزكاة كجهة حكومية مستقلة يحوز ثقة المحسنين من الأفراد والشركات والبنوك المحلية، والذين يرحبون دائما بتبادل الزيارات الدورية لمواءمة برامج المسؤولية المجتمعية فيما بينهم، وصولا بالمساعدات المباشرة وغير المباشرة لمستحقيها دون تأخير.