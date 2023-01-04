أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، عن استقطابها عروض باليه كلاسيكية عالمية لفرقة الباليه الامبراطوري الروسي، بالتعاون مع شركة «كومون غراوند انترناشيونال»، بقيادة غيديميناس تاراندا الشريك المؤسس والمدير الفني للفرقة، والذي يملك سجلا تاريخيا حافلا بدأ مع مسرح بولشوي في روسيا الاتحادية.



وستقام عروض الباليه للفرقة الروسية للمرة الأولى على مستوى مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي خلال الفترة من 2 حتى 4 مارس في القاعة الرئيسية لمركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الصخير، والذي يعتبر الأكبر والأحدث من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي سيمكن الفرقة من تنظيم عروضها الفنية المبتكرة وفق أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا وعلى مساحة كبيرة تتسع لكامل أفراد الأوركسترا واستيعاب 4.000 مشاهد.



ويبلغ إجمالي أعضاء فرقة الباليه الامبراطوري الروسي قرابة 300 شخص، من بينهم راقصو الباليه و120 موسيقيا عضوا في أوركسترا موسكو الأكاديمية الوطنية وفرق الجوقة وإنتاج الموسيقى وغيرهم، ليقدموا حفلا فنيا استثنائيا في مملكة البحرين مصمما خصيصا لترفيه المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف الأذواق الفنية والفئات العمرية.



وسيشتمل الحفل الفني على مجموعة من كلاسيكيات الأدب العالمي والروائع الموسيقية الخالدة أبرزها «بحيرة البجع» للمؤلف الروسي بيوتر تشايكوفسكي، وبإدارة المايسترو بافل كلينيتشي، وغيرها من مقطوعات على غرار «الأميرة النائمة» بإدارة مايسترو مسرح سانت بطرسبرغ مارينسكي الشهير نيكولاي خونديسكي، والتي تمنح الأطفال من ذوي الأعمار الصغيرة 5 سنوات فما فوق مدخلا لعالم الباليه الساحر.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض د.ناصر علي قائدي: سعداء باستقطاب فرقة الباليه الامبراطوري الروسي لأول مرة على مستوى مملكة البحرين والمنطقة ككل، حيث إن تواجد فرقة فنية عريقة بهذا الحجم يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية مثالية مع جذب مبدعي الفنون الجميلة.