عبدالعزيز جاسم



يغادر في العاشرة صباح اليوم وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم متوجها إلى مدينة البصرة العراقية بطائرة خاصة، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» التي ستنطلق الجمعة المقبلة، حيث سيخوض الأزرق أولى مواجهاته أمام المنتخب القطري السبت المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي الإمارات والبحرين، وسيلتقيهما الأزرق يومي 10 يناير الجاري و13 منه على التوالي.



ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد جمال العتيبي بتواجد الجهاز الفني برئاسة المدرب البرتغالي روي بينتو، وأحمد عبدالكريم ومانويل راموس مساعدين، وفرناندو ماتوس مدربا لحراس المرمى، والجهاز الإداري الذي يضم مدير المنتخبات سعود المجمد، ومدير المنتخب عبدالرحمن الموسى، والإداري علي محمود، والمنسق الإعلامي حسن موسى، وفرج السيد عاملا للتجهيزات، والجهاز الطبي بحضور د.عبدالمجيد البناي ود.علي الشمالي، بالإضافة إلى قائمة الـ 23 لاعبا وهم: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سلمان عبدالغفور، حمد القلاف، مشاري غنام، بدر جمال، سلطان العنزي، حسن حمدان، محمد خالد، خالد إبراهيم، محمد باجية، فيصل زايد، فهد الهاجري، عبدالله غانم الفهد، بدر طارق، علي خلف، مهدي دشتي، فواز عايض، أحمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد الرشيدي، إبراهيم كميل، وشبيب الخالدي.



وكان منتخبنا قد خاض آخر تدريباته مساء امس على ستاد جابر وبعدها عاد لمكان معسكره الداخلي في الفندق، على أن يخوض أول تدريباته مساء اليوم في البصرة.