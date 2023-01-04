يعقوب العوضي



أعلن اتحاد كرة اليد برنامج منافسات القسم الثاني من الدوري الممتاز، والذي يفتتح بمباراة اليرموك مع الفحيحيل ضمن الجولة العاشرة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في الأول من فبراير المقبل في الرابعة والنصف مساء.



كما أصدر الاتحاد جدول منافسات القسم الثاني من دوري الدرجة الأولى، اذ تقام المباراة الافتتاحية بين الجهراء والتضامن في الخامسة مساء على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية في الأول من فبراير المقبل أيضا.



إلى ذلك، تعاقد نادي شباب الأهلي الإماراتي مع لاعب الفريق الأول لليد بنادي الكويت محمد عامر على سبيل الإعارة ولمدة شهر، وسيعود اللاعب إلى «العميد» فور انتهاء فترة التوقف في فبراير المقبل.