هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت إلى إضافة فوز جديد إلى سلسلة انتصاراته بالدوري العام لكرة السلة (الدمج)، عندما يلتقي العربي في الـ 5:15 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



وفي مواجهة ثانية، يخوض الجهراء برصيد 13 نقطة مباراة متكافئة مع القرين بـ 12 نقطة في الـ 7:15 على ذات الصالة.



ومن غير المتوقع أن يلاقي «الأبيض» بطل العرب والخليج صعوبة لتحقيق فوز مريح على الأخضر، ليبتعد قليلا عن كاظمة مطارده المباشر، ورفع رصيده إلى 18 نقطة وحيدا في قمة الترتيب، نظرا لما يضمه من عدد وافر من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز، فضلا عن القيادة الفنية المتزنة بخياراتها التكتيكية للمدرب الألماني بيتر شومرز، والذي لا ينفك يواصل سياسة التدوير بين لاعبيه، لمزيد من الانسجام والتناغم فيما بينهم، ولعدم إجهاد العناصر الرئيسة في الفريق، وزيادة الخبرات التراكمية للاعبيه الشباب.



على الجهة الأخرى، سوف تكون مهمة المدرب الصربي ديغان توميك صعبة وهو يقلب أوراقه الرابحة من محليين ومحترفين، سعيا لتحييد نقاط القوة الكثيرة التي يمتاز بها خصمه المتميز، ولعل نقطة الخاسر ستكون مقبولة مؤقتا ليرفع الأخضر رصيده إلى 13 نقطة، تساعده في وضع قدم ضمن الفرق الستة التي ستلعب على لقب الدوري في مرحلته الأخيرة.



من جهة أخرى، يأمل القرين التغلب على الجهراء رابع الترتيب، لتأمين مركز يؤهله إلى الانتقال للمنافسة على لقب البطولة.



إلى ذلك، أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة النسائية وليد الشمري أن الثالث من فبراير المقبل، سيكون موعد انطلاق دوري كرة السلة للسيدات، بمشاركة أندية سلوى الصباح، والقرين، وفتيات العيون، والفتاة.