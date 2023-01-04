الدوحة ـ فريد عبدالباقي



اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي 25»، كرة مونديال قطر 2022، «الرحلة»، لخوض منافسات البطولة.

التي تنطلق الجمعة المقبل باللقاء الافتتاحي بين منتخبي العراق «المستضيف» وسلطنة عمان ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ستاد البصرة الدولي.

هذا، ويطير منتخب قطر إلى مدينة البصرة اليوم استعدادا للمشاركة في البطولة وستكون المواجهة الأولى للعنابي أمام منتخبنا الوطني «الأزرق»، على ستاد الميناء الأولمبي في الـ7:15 مساء السبت المقبل، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي الإمارات والبحرين.