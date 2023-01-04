وصل وفد المنتخب البحريني أمس إلى محافظة البصرة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم مهند الأنصاري، ويضم الوفد المدرب البرتغالي هيليو سوزا، و23 لاعبا هم: سيد محمد جعفر، إبراهيم لطف الله، وعمر سالم، محمد عادل، إبراهيم الختال، سيد رضا عيسى، وليد الحيام، سيد ضياء سعيد، مهدي حميدان، كميل الأسود، علي مدن، علي حرم، عبدالوهاب المالود، أحمد الشروقي، أحمد بوغمار، مهدي عبداللطيف، عبدالله يوسف، حمد شمسان، عبدالله الخلاصي، جاسم الشيخ، محمد مرهون، أمين بن عدي وحمزة عبدالله. وقد خاض المنتخب البحريني أولى حصصه التدريبية أمس.