ارتفعت أسعار جمركة الهواتف المحمولة (الموبايلات) في سورية حسبما أكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة لموقع «أثر برس» المحلي، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها تعديل أجور الجمركة دون إعلان رسمي.



وتفاجأ عدد من مستخدمي الجوالات غير المجمركة، بارتفاع أجور جمركتها خلال اليومين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30 و40% دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سورية.



وفي رصد لتعرفة جمركة بعض الأجهزة، ارتفعت جمركة موبايل «آيفون 12 برو ماكس» من 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية إلى 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية.



وجمركة موبايل «آيفون 13 برو ماكس» أصبحت بحدود 7 ملايين مرتفعة من 5 ملايين ليرة سورية، وجمركة «آيفون 11 برو ماكس» 3 ملايين و450 ألفا.



أما بالنسبة لأجهزة السامسونغ، وبحسب الموقع ذاته، فأصبحت تعرفة جمركة جهاز Samsung s22 Ultra بحدود 3 ملايين و471 ألفا.



كما ارتفعت جمركة جهاز «شاومي نوت 11 برو» إلى 728832 ليرة سورية بعد أن كانت 400 ألف ليرة.



وذكر عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة أن رسالة الجمركة جاءت مع تنويه بأن الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 الجاري.



وأرجع عدد من أصحاب محلات الموبايلات سبب رفع الجمركة لرفع السعر الرسمي للدولار يوم أمس الأول إلى 4500 ليرة.



واللافت أن رفع أجور الجمركة لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية، كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة.



وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفع جمركة الموبايلات دون إعلان رسمي، حيث تم رفع أجورها في المرة الأولى خلال سبتمبر 2022 دون أي إعلان رسمي أيضا.



وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهازا من خارج سورية، فيكون ملزما بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المراد الاستعلام عنه. يذكر أن مصدرا في وزارة الاتصالات نفى في وقت سابق صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات في سورية، مبينا أن تعديل أجور جمركة الموبايلات يعود الى وزارة المالية، وهو يصدر بموجب مرسوم، ولا علاقة للهيئة الناظمة للاتصالات بتعديلها.