وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن الهيكل التنظيمي لمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعدد الموظفين في الهيئة الذين أوفدوا في مهمات رسمية خارج البلاد، وسؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن تقييم الأداء السنوي للعام 2021 لموظفي هيئة أسواق المال، ونصت الأسئلة على ما يلي:



وجاء في سؤاله الاول لوزير المالية ما يلي: بخصوص الهيئة العامة للاستثمار، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية عن الهيكل التنظيمي لمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.



2- كشف بأسماء أعضاء مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وطريقة شغلهم للوظيفة، ومسمياتهم الوظيفية ومهامهم وقيمة رواتبهم، والمكافآت التي تصرف لهم ومدة خدمتهم.



3- هل يوجد في الهيكل التنظيمي لمكتب رئيس الهيئة وظيفة مهندس؟ وهل يعمل مهندسون لدى مكتب الرئيس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع البيانات.



4- أسماء المشرفين الإداريين في مكتب رئيس مجلس الإدارة، وعددهم ومؤهلاتهم العلمية، ورواتبهم وسيرهم الذاتية.



5- صورة ضوئية عن محضر اجتماع لجنة شؤون العاملين رقم (4/2018).



6- هل وردتكم ملاحظة من ديوان المحاسبة على نقل موظفين من إحدى الوزارات للعمل لدى الهيئة في مكتب رئيس مجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراء الذي قمتم به لتلافي الملاحظة؟



7- ما الآلية المعتمدة لنقل موظف في إحدى الوزارات للعمل لدى الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل هناك استثناءات على قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن وقف النقل والندب والإعارة وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013 وتعديلاته؟



8- صورة ضوئية عن جميع عقود العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في الهيئة منذ 2022/8/1 حتى تاريخ ورود السؤال.9- ما الحالات الملحة التي تستدعي نقل موظفين من الوزارات للعمل لدى مكتب رئيس الهيئة؟



10- ما طرق شغل الوظيفة لدى مكتب رئيس الهيئة؟ وما الشروط الواجب توافرها في الموظف لشغل وظيفة في هذا المكان؟



11- صورة ضوئية عن القرار الإداري رقم 29 لسنة 2022.



12- هل أبدت الجهات التي تعمل لدى الهيئة مثل لجنة شؤون الموظفين أو اللجنة القانونية اعتراضها على القرار المذكور في البند السابق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع المستندات والمخاطبات والمكاتبات في هذا الشأن، مشفوعا بما اتخذته الهيئة من إجراء حماية للمال العام.



وجاء في السؤال الثاني ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1- عدد الموظفين في الهيئة العامة للاستثمار الذين أوفدوا في مهمات رسمية خارج البلاد سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين خلال الفترة من 2022/9/1 حتى تاريخ ورود السؤال.



2- إجمالي المبالغ المصروفة في المهمات المذكورة بالبند السابق.



3- جدول يوضح كلفة السفر للفرد الواحد وسبب المهمة والأهداف المرجوة منها.



4- ما مبررات سفر موظفين غير كويتيين يعملون في إدارة risk management unit خلال الفترة من 2022/9/13 حتى 2022/9/17؟ وما الحاجة التي دعت إلى سفرهم؟ وما الأهداف المرجوة من هذه الرحلة؟ وكم بلغت التكلفة الإجمالية للسفر؟ وهل تكرر سفرهم في غير هذه المهمة؟ مع بيان تفاصيلها -إن وجدت-.



5- ما شروط ومعايير الإيفاد في مهمات رسمية؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1- صورة من القرار المنظم لتقييم الأداء السنوي للعام 2021 لموظفي هيئة أسواق المال، مع بيان ما إذا كانت هناك نسب محددة مسبقا لتقييم الأداء.



2- ما مدى إلزامية هذه النسب للقائمين على التقييم؟



3- عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قرارات تقييم الأداء السنوي خلال السنوات الخمس السابقة والأحكام الصادرة بشأنها.