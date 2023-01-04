تعود الحياة إلى ملاعب إيطاليا عندما تقام اليوم جميع مباريات المرحلة الـ 16 من الدوري المحلي «الكالتشيو»، ويجذب لقاء إنتر وضيفه المتصدر نابولي الأنظار على ملعب «جيوزيبي مياتزا».



ويتصدر «البارتينوبي» جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويتقدم بفارق مريح عن صاحب المركز الثاني ميلان (33 نقطة).



وأعلن إنتر عن غياب لاعب خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن المباراة المرتقبة أمام نابولي. وذكر الموقع الرسمي لإنتر ميلان أن بروزوفيتش سيغيب على الأقل عن المباراتين المقبلتين بسبب معاناته من إجهاد عضلي في الساق اليسرى.

ويحل ميلان ضيفا على ساليرنتانا. ويلعب اليوم كذلك، ساسوولو مع سمبدوريا، وسبيتزيا مع أتالانتا، وتورينو مع هيلاس فيرونا، وليتشي مع لاتسيو، وروما مع بولونيا، وكريمونيسي مع يوفنتوس، وفيورنتينا مع مونزا، وأودينيزي مع إمبولي.