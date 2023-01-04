يتطلع نادي توتنهام الإنجليزي إلى ضم مدافع مان يونايتد هاري ماغواير وحارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأوضحت صحيفة «دايلي إكسبريس» الإنجليزية أن «السبيرز» ينوي تعزيز قائمة المدرب أنطونيو كونتي في الشهر الجاري من خلال الانتقالين نتيجة قلة الجودة في الفريق بعد هزيمته 0-2 على أرضه أمام أستون فيلا في يوم رأس السنة، وهناك مخاوف من مغادرة المدرب إذا لم يتم دعمه بمزيد من الاستثمار.



وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إحضاره العديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، تعرض كونتي لضغوط في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من أنه لا يستخرج أفضل ما في التشكيلة الحالية.



ويعتقد لاعب خط وسط توتنهام السابق جيمي أوهارا أن التوقيع الثنائي يجب أن يتم في يناير من أجل تعزيز الفريق بعد نتائجه السيئة ضد فريق أوناي إيمري.