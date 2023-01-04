بات الشاب بدر الشراري أول كفيف سعودي يحصل على لقب الفارس الدولي بعد تمكنه من تجاوز التحديات والصعوبات.

وأصبح الشراري أول كفيف سعودي يحصد البطاقة الدولية للفروسية، كما حصل على كأس الفروسية والميدالية الذهبية في مسابقات الخيل، وفاز بالمركز الأول على المتسابقين المبصرين في سباق قفز الحواجز 40 60- مع الاتحاد السعودي.

ومنذ نعومه أظافره، عاش الشراري كفيفًا، تعلّم لغة برايل خلال مراحل دراسته، وحصل على أول جهاز برايل رقمي له عبر إحدى الجمعيات السعودية التي تدعم أصحاب الإعاقة البصرية، والتي قامت بتشجيعه على الالتحاق بدورة الفروسية ليحصل من خلالها على درع التخرج.

وأضاف الشراري أنه والكثير من المكفوفين وضعاف البصر يستخدمون جهاز برايل لمساعدتهم في شؤون حياتهم اليومية، مثل تحميل الكتب ومتابعة البرامج، والتعلم عن طريق الإنترنت، كما مكنه من التعامل مع كافة التقنيات الرقمية وساعده في قراءة القرآن، وحجز مواعيده، وتعليمه الجامعي، مشيدًا بدعم جمعية لأجلهم التي تقدم دورًا كبيرًا لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.