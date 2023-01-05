القاهرة - سامي عبد الفتاح



من دون توقف، يستمر سباق الدوري المصري اليوم، حيث يفتتح الأهلي الجولة 12 بمواجهة فريق إنبي في السادسة مساء بتوقيت الكويت، فيما يستضيف الزمالك فريق الداخلية في الثامنة مساء بتوقيت الكويت.



وكانت الجولة 11 قد شهدت أمس الأول فوز سيراميكا على غزل المحلة 3-0 والمقاولون العرب على حرس الحدود 3-2 وتعادل الإسماعيلي والبنك الأهلي 0-0، وتعادل فيوتشر وسموحة 1-1.



ومع دخول الميركاتو الشتوي، اقترب الأهلي من الإعلان عن صفقة ضم المهاجم الغاني عزيز يعقوبو (24 عاما) لاعب فريق رايو أفي البرتغالي الذي شارك معه في 15 مباراة بمختلف المسابقات للموسم الحالي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.



كما كشف رئيس نادي سموحة فرج عامر، عن رحيل لاعبه خالد عبدالفتاح إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل عودة حسام حسن معارا إلى هجوم سموحة.