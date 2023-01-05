يصل النجم العالمي جايسون ستاتام برفقة المخرج العالمي غاي ريتشي اليوم الخميس إلى دبي بدعوة من المنتج جمال سنان صاحب مؤسسة Eagle Films، وذلك لحضور الافتتاح العالمي الأول لفيلمه الجديد Operation Fortune، والذي سينطلق عرضه اليوم في مختلف صالات السينما في العالم العربي، وهو من توزيع Eagle Films حصرا في المنطقة والشرق الأوسط.



الحفل سيقام في Reel Cinemas/ دبي مول، بحضور ستاتام وريتشي وسنان والنجم العالمي باغزي مالون الذي شارك في الفيلم، وسبق ان شارك في فيلم «جنتلمان» وغيره، وعدد كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية المواكبة لزيارة ستاتام للإمارات.